María Belén Solana, de Almería a la Pasarela Curvy Fashion Model 2023

El próximo jueves 21 de septiembre, a las 20:30 horas, se llevará a cabo la Pasarela Curvy Fashion Model 2023, un evento que celebrará la autenticidad en el mundo de la moda de tallas grandes y mid-size. Organizado por Miah Management, esta pasarela promete ser una experiencia inolvidable, reuniendo a diseñadores, modelos y amantes de la moda en el espectacular entorno de Villa Luisa, un lugar de ensueño en el corazón de Sevilla.

Curvy Fashion Model se ha destacado desde sus inicios por celebrar la diversidad e inclusividad en la moda. En esta edición se cuenta con la colaboración de El Corte Inglés con sus marcas propias Couchel y Latouche, de moda y complementos respectivamente y con el respaldo de marcas de renombre internacional como Anita Rosa Faia, especializada en corsetería femenina y moda de baño, con enfoque en tallas y copas grandes así como Ángeles Espinar con más de 40 años resaltando la rica cultura sevillana a través de mantones de Manila y mantillas.

Make up by Cristina Rivero, Escuela de maquillaje de alto nivel en diversas áreas, desde lo cinematográfico hasta lo artístico asi como MAC se distingue por su enfoque en la inclusión y diversidad, así como por su firme compromiso con la belleza consciente. Kevin Murphy nació en las pasarelas de moda y sigue presente en más de 150 Fashion Shows Internacionales, siguen la filosofía “Skincare for you Hair”. Formulados con ingredientes naturales de micro-cultivos sostenibles, libres de sulfatos y parabenos. Massada: Fórmulas exclusivas basadas en ingredientes naturales obtenidos de manera sostenible y respetuosa. Healthy Poke: Promoviendo un estilo de vida saludable a través de opciones alimenticias conscientes. The Fini Company con más de 50 años de experiencia, líder en la fabricación y distribución de golosinas en España. Sevilla Wagen: Destacado concesionario de marcas de lujo, ofreciendo lo mejor en automóviles de alta gama. Seagram’s 0,0%: Bebida sin alcohol, con los mismos botánicos que Dry Gin, que presenta un ligero color dorado y un aroma suave a cítricos, botánicos y hierbas.

Esta colaboración demuestra el compromiso de Curvy Fashion Model con la excelencia y la diversidad en la industria de la moda, a la vez que destaca el apoyo de estas marcas líderes en sus respectivos campos.

El punto culminante del evento será el esperado desfile, protagonizado por una selección de nuevas caras para iniciar su carrera en el mundo de la moda. Este grupo incluye a Julia Grases (Barcelona), Ana Gaona (Sevilla), Carlos García (Barcelona), Vesta Jurivisiute (Sevilla), Laura Blanco (Cádiz), Patricia Ferrer (Madrid), Gema Fornet (Sevilla), María Lorenzo (Sevilla), Carla Martínez (Barcelona), Mariam Minimoto (Tenerife), Baye Niass (Sevilla), Carolina Palla (Sevilla), Catherine Peláez (Asturias), Pilar Rodríguez (Sevilla), Candela Sánchez (Sevilla), Eugenio Serrano (Madrid) y María Belén Solana (Almería).

Estos jóvenes tendrán la oportunidad de desfilar en presencia de renombradas agencias de modelos internacionales con las que colabora Miah Management, como Beautyfull Models de Milán, Dominique de Bruselas, Milk Models de Londres y Curve Models Hamburgo, así como JAG Models Nueva York. Esto subraya la magnitud y el alcance de este evento, proporcionando a los modelos emergentes una plataforma excepcional para lanzar sus carreras a nivel internacional.

Tras el desfile, los asistentes tendrán la oportunidad de participar en un emocionante meet and greet;, donde podrán interactuar con las modelos, diseñadores, influencers y prensa invitada, enriqueciendo así su experiencia en la Pasarela Curvy Fashion Model 2023.

Los asistentes al evento serán tratados con una experiencia gastronómica excepcional, con aperitivos especialmente preparados por el renombrado chef sevillano Antonio Bort, que utilizará productos locales para crear una alta gastronomía.

Miah Management es una agencia de modelos, actores y artistas, creada para facilitar el contacto cercano con aquellos profesionales que forman parte del mundo de la moda y la publicidad. Ubicados en Barcelona cuentan con amplia experiencia en el sector, expertos en desarrollo de proyectos internacionales y una plataforma referente para la industria de la moda y el mundo actoral. Curvy Fashion Model, se creó en 2016.