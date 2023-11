Los Mejillones Tigre "dan candela" en los Grammy Latinos con una aparición especial

Noche de orgullo para la música jiennense en los Grammy Latinos celebrados este jueves en Sevilla con la inserción de un video de Los Mejillones Tigre desde el Castillo de Santa Catalina. La idea de representar a la provincia de Jaén en este certamen internacional llegó a principios de septiembre, nos cuenta la banda, cuando una productora andaluza los contactó para grabar un pequeño vídeo desde la fortaleza jiennense con la idea de reproducirlo en la sonada gala sevillana.

Dando candela desde Jaén hasta los Grammy Latinos 2023

El tema elegido, nos cuentan los propios Mejillones Tigre, fue ‘Dale Candela’ y por varios motivos: “queríamos buscar una canción del último disco con objeto de promocionarlo, pero a la vez que encajara bien en el tiempo que disponíamos para salir. Además, ‘Dale Candela’ es una cumbia y, al tratarse de los Grammy Latinos, pensamos que podría encajar mejor que otro de nuestros temas de corte más garagero”.

No es la primera vez que Los Mejillones Tigre captan la atención de productoras fuera de las fronteras andaluzas. Cabe recordar aquí su actuación en directo en un programa especial de 'Hoy por Hoy' realizado en Jaén. Y es que el talento de este sexteto no alberga duda cuando son tantos los que coinciden en apreciar sus canciones para estas apariciones especiales.

Los Mejillones Tigre: dos discos, muchos éxitos

Para la banda “es una suerte que piensen en nosotros para representar a Jaén y nos da mucha alegría saber que estamos en el imaginario de la gente”. Gran culpa de ello la tiene su propia carrera artística, cuya andadura comenzó en 2018 y confirmaron en 2019 con la salida de su primer disco ‘Tropical y Salvaje’, para, en este 2023 volver con la buena noticia de su segundo lanzamiento, ‘El Fuego’, en cuya promoción encima y debajo del escenario andan inmersos, formando parte del cartel de los festivales de música más interesantes del país.

El último golpe de efecto ha sido el reciente lanzamiento de un nuevo single no incluido en el último disco ‘El Viaje’, una canción en colaboración con la artista Nat Simons que está rompiendo barreras en las plataformas digitales.

Por todo ello, como melómanos en general y jiennenses en particular, toca sacar pecho por una nueva hazaña de Los Mejillones Tigre en la pantalla, ya que, gracias a su inclusión en los Grammy Latinos 2023, su música y mensaje ha llegado a más gente de la que hubieran podido imaginar. “Orgullosos y contentos”, como aseguran estar, continuarán en la senda de las canciones más originales y pegadizas a base de cumbia, rock y garaje a raudales. Si todavía no los has visto en el escenario, te aseguramos que ya estás tardando. ¡Larga vida a Los Mejillones Tigre!