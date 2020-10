Muere Vicente Castro, Parrita, mito de la balada gitana

El maestro de la rumba y la balada flamenca, Vicente Castro, ha muerto a los 63 años de edad en la localidad de Tarrasa (Barcelona), tras sufrir un derrame cerebral.

El mundo del flamenco llora la pérdida de uno de los más grandes de la historia. Junto con estrellas como Paco de Lucía, Lola Flores, Tomatito o Camarón de la Isla, 'Parrita' era considerado el maestro por excelencia de la rumba y balada flamenca.

Nació en el barrio valenciano de Nazaret y estaba ingresado en un hospital de la ciudad condal desde hace unos días debido a un derrame cerebral que no ha podido superar. El mundo del flamenco vive otra de sus jornadas más negras tras la muerte hace unos días de la también cantaora flamenca, Encarnación Amador Santiago, 'La Susi'.

Sus amigos y el mundo del espectáculo se despiden

Son muchas las personas del mundo del espectáculo y amigos íntimos del artista los que han querido rendir un pequeño homenaje a través de las redes sociales. 'Parrita' llevaba desde muy pequeño enamorando al mundo con sus rumbas gitanas y este amor de sus seguidores se ha dejado ver en modo de emotiva despedida.

Personalidades y rostros muy conocidos como Eva González, Malú, Alejandro Sanz o Vicky Martín Berrocal. "Nunca te irás Parrita... tú eres infinito. Seguirás acompañándome toda la vida. Descansa en paz, maestro", escribía Malú en una de sus cuentas. Eva González también dedicó un minuto de su tiempo a regalar al maestro estas palabras: "Otro flamenco que se va para arriba. Descansa, Parrita, que tu arte es eterno". Hasta la cantante de éxito Rosalía no se creía el deceso, "aún no me lo creo...".

'Dama Dama', la canción que lo hizo famoso

Parrita hipnotizó al mundo en 1982 con su versión de la canción 'Dama, Dama' de Cecilia. Desde entonces, el artista no paró de crecer profesionalmente y se despide siendo una de las voces más importantes de la historia del flamenco.

Otros éxitos que lo catapultaron a la fama fueron: 'Una gitana del rastro','Luna de plata','No me llames más que ya no voy','Que se metan en sus cosas','Vuela más alto que tú' o 'Eres mía'.

Como diría en su canción, "me marcho antes de que el sol me de en la cara, me marcho antes de que cante el ruiseñor..." que descanse en paz.