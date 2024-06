RVFV triunfa en Youtube: tres canciones de 'El Tiburón', en el top 5 de tendencias musicales

Pulsa el botón blanco de play en medio del vídeo. Suenan los primeros acordes y RVFV comienza a cantar: "Ya no tengo confianza, ni siquiera con mi sombra; no me pasé a una alfombra, odio cuando a mí me nombran". Es "0 confianza", uno de los temas de su disco "El Tiburón". En estos momentos ese vídeo es el número 2 en las tendencias musicales de Youtube en España.

Paradójicamente, esas primeras frases de la canción en la que colabora Morad son todo lo contrario a lo que está viviendo el almeriense RVFV desde que la semana pasada publicase su nuevo disco. Por una parte, está en boca de todos; por otro lado, no debe faltarle la confianza (al menos en sí mismo) después de ver los buenos resultados que están teniendo las canciones.

Tres de las canciones de "El Tiburón" están entre las cinco primeras de las tendencias musicales de Youtube en España. Sin duda, un logro que no está al alcance de cualquiera. Eso demuestra que RVFV es actualmente uno de los artistas de moda en el país.

Como se ha dicho, "0 Confianza" es el segundo vídeo musical más visto del momento en Youtube. En solo cuatro días cumula más de 600.000 reproducciones.

Morad, con quien canta esta canción, es un rapero catalán cuyas canciones suman millones de reproducciones. Entre sus temas más famosos están "Aguantando", "Pelele" y "Cómo están". Morad es una de las estrellas del Puro Latino Fest que se celebrará en Almería el 12 y 13 de julio. En este enlace puedes consultar todos los conciertos y festivales de este verano.

En el número 3 del ranking de las tendencias musicales está "Si no eres tú", una canción que canta con el belga Dystinct, una de las grandes sensaciones de la escena urbana internacional y autor de superéxitos como ‘Ghazali’ o ‘TekTek’. El vídeo acumula ya más de 340.000 reproducciones.

Para muchos, este podría ser una de las canciones del verano. Aunque, para ello, debe pedir permiso a "Rueda", la canción del disco en la que RVFV colabora por primera vez con David Bisbal.

"Rueda" se estrenará en directo el 6 de julio

En el número 4 de las tendencias musicales está "Rueda", la canción de RVFV con David Bisbal. Una canción que lleva ya más de 355.000 reproducciones en solo unos días.

Precisamente este martes David Bisbal publicaba en su Instagram un vídeo de cómo grabó su colaboración desde un estudio de Guayaquil. El consolidado artista almeriense además ha confirmado que "Rueda" sonará por primera vez en directo en su concierto del 6 de julio del recinto ferial de Almería. Una actuación que ambos están deseando: "¿Las ganas q tengo de cantarla contigo que? Grande, David", ha respondido RVFV.

"Rueda" es una canción de desamor y desengaño pero con mucho ritmo, lo que la convierte en una candidata para sonar en todas las pistas este verano 2024. Tiene unos precoro y estribillo sencillos y pegadizos: "Pero rueda, ya no tienes que volver, tengo otra nueva, de ti no quiero saber. Fuiste una prueba para aprender a perder. Tú, mi problema que no supe resolver. Y si preguntan por ti, no voy a responder. Tú no eras para mí y de lejos se ve. Que no hay nadie más ciego que el que no quiere ver. Yo hace tiempo, en el amor, yo ya perdí la fe".

Pero, además, la intro del disco también está entre los 20 vídeos de tendencias musicales de España. Ocupa el 14º lugar con cerca de 100.000 reproducciones.

La tracklist de "El Tiburón"

"El Tiburón" es un disco cargado de canciones. 20, ni más ni menos. Las canciones son: