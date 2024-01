El cortometraje “Raíces”, promovido por Másquecuentos y dirigido por Luisje Moyano, consigue el 2º premio del XXII Certamen Paco Rabal

El cortometraje “Raíces”, impulsado por la Asociación Cultural Másquecuentos (MQC) y dirigido por el cineasta Luisje Moyano, ha sido galardonado con el 2º premio del XXII Certamen de Cortos Paco Rabal que organiza el Ayuntamiento de Campillos (Málaga). Este premio, dotado con 250 euros, se suma a otros reconocimientos logrados por este corto producido por Tane Producciones y protagonizado por los intérpretes Emilio Linder, Manuela Torrijos y Laia Alemany. Así, y hasta la fecha, “Raíces” había estado nominado o seleccionado en varios festivales como el 23º Kursaal Film Festival San Sebastián, el IV Festival Internacional de Cine de Granada, el Festival Internacional De Cortometrajes Sobre Personas Mayores (FICMA) de Salamanca, el Festival de Cine no Visto de Linares o el Latino & Iberian Film Festival at Take LIFFY 2023.

Esta premiada producción audiovisual tiene su germen en el V Premio Internacional de Relato sobre Olivar, Aceite de Oliva y Oleoturismo que convocó Ferias Jaén y organizaba la Asociación Cultural Másquecuentos. Este certamen incluía en sus bases la posibilidad de rodar un corto a partir del cuento ganador de la categoría especial dedicada al relato que mejor promocionase el aceite de oliva, el olivar o el oleoturismo y fuera convertible en guion cinematográfico. Ese galardón recayó en la historia “Un mapa de dos colores”, del autor José A. Alcalá Martín, y basándose en la misma el director de

cine Luisje Moyano escribió el guion y rodó “Raíces”, el segundo cortometraje impulsado por la Asociación Cultural Másquecuentos después de que en 2019 este mismo realizador ya dirigiera el premiado “Love AOVE”, cuya trama también giraba en torno al mundo del oleoturismo en Jaén.

Este cortometraje lleva el sello de TANE producciones y se grabó entre el municipio de Huelma, la almazara Thuelma y la capital jiennense. Su rodaje fue posible gracias al patrocinio del Ayuntamiento de Huelma y la colaboración de la Diputación de Jaén y Tierras de Jaén (la marca de aceite de la almazara Thuelma), junto al apoyo del Departamento de Enfermería de la Universidad de Jaén y la Fundación Unicaja Jaén, que es la principal patrocinadora del Premio Internacional de Relato sobre Olivar, Aceite de Oliva y Oleoturismo del que ha surgido este cortometraje que está siendo presentado en festivales de todo el mundo de la mano de la distribuidora andaluza Line up.

Historia de un veterano agricultor

“Raíces” se centra en la vida de un veterano agricultor que sufre un infarto, tras el cual no puede volver a trabajar en el campo y debe reinventarse. Viudo desde hace unos años, sus dos hijas le plantean caminos diametralmente opuestos para su nueva vida: su hija biológica le recomienda que venda sus terrenos y su hijastra, que opte por usar su finca para ofrecer experiencias oleoturísticas a los visitantes. El protagonista de la historia tendrá que resolver esta disyuntiva eligiendo entre las raíces filiales o las sentimentales.

En esta producción interpretan los principales papeles el veterano y reconocido actor Emilio Linder y las actrices Laia Alemany y Manuela Torrijos. Junto a ellos participan otros actores jiennenses como Miguel Pancorbo, Diana Lucena, Ana Galán y Óscar Cabrera, y las niñas Daniela O. Valverde y Paola Torres.