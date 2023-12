La Universidad de Jaén se luce con los ensayos sobre Miguel de Unamuno

El catedrático emérito de la Universidad de Leeds (Reino Unido) Carlos A. Longhurst (Algeciras, Cádiz, 1944) dice que Miguel de Unamuno "en el mundo anglosajón está considerado como uno de los grandes escritores de la época moderna", con motivo de la publicación de sus ensayos sobre el autor vasco por la Universidad de Jaén.Longhurst, que ha sido profesor en varias universidades estadounidenses y británicas, ha dicho que Unamuno cuenta con más lectores en el extranjero que en España y, como prueba del valor que se otorga a su obra, ha puesto la publicación en Estados Unidos de un manual para su estudio titulado "Approaches to Teaching the Works of Miguel de Unamuno".La Universidad de Jaén ha publicado doce ensayos de Longhurst sobre Unamuno en un solo volumen bajo el título "Estudios unamunianos: Lengua, Literatura, Pensamiento", en los que considera al autor miembro de la Generación del 98 como "uno de los escritores españoles más apasionantes de todos los tiempos".Y ha señalado que lo cree así porque "no tuvo miedo de meterse en cuestiones hondamente humanas, como el dolor, el amor, la muerte o la creencia religiosa que la casi totalidad de pensadores habían preferido evitar" y porque "no es un pensador abstracto, se fija en las realidades cotidianas de la vida, en cómo somos, y en las preocupaciones de personas normales y corrientes, y lo analiza todo con pasión y sin ambages".Sobre la vigencia del pensamiento de Unamuno, Longhurst no ha dudado en responder que la tiene porque es "profundamente liberal en sus convicciones; acogía con gusto la pluralidad cultural de España y sus diversas regiones pero deploraba los enfrentamientos entre centro y periferia".Para Unamuno "toda España era una misma familia, e incluía a los hispanoamericanos en ella", ha añadido antes de recordar cómo llegó al estudio de este autor:"Me atrajo por la honradez de su pensamiento y la extraordinaria originalidad de sus obras literarias. El alcance de sus obras es extraordinario. Cultivó todos los géneros y no vaciló en escribir obras híbridas. Además tenía un sentido de humor entrañable que le hacia reírse de sí mismo".De la obra poética de Unamuno ha señalado que es "la más amplia de la época junto a la de Juan Ramón" y que supone "un enorme desafío para el crítico", y que necesita muchos más estudios porque "su sentimiento literario, e incluso el religioso, son profundamente poéticos".

El sentimiento religioso de Unamuno

Sobre el sentimiento religioso del autor de "San Manuel Bueno, mártir", ha añadido que, para él, "la religión era un afecto existencial, no una serie de creencias obligatorias y mandamientos prohibitivos; consideraba que el catolicismo oficial de su época estaba falto de verdadero sentimiento religioso"."Lo que pedía Unamuno era una espiritualización del catolicismo que sustituyese al dogmatismo autoritario; en esto siguió la línea de Clarín, como también hizo Gabriel Miró. Jesús de Nazaret tiene una presencia ubicua y fascinante en la obra de Unamuno", ha añadido.

También especialista en Baroja, Longhurst ha señalado que lo que más tienen en común ambos autores es "el amor al País Vasco", pero que Baroja "es distinto a Unamuno porque sale de Galdós, Dostoyevski, Stendhal y Dickens. Unamuno tuvo una formación enteramente distinta, la de filólogo, y había leído a Herder, Humboldt y Schleiermacher, lo cual se deja notar en todos sus escritos"."Leyendo a Unamuno aprendemos a hacernos preguntas sobre nosotros mismos y nuestras relaciones sociales; Unamuno no nos da respuestas, pero sí sabe formular preguntas importantes sobre la orientación vital que cada uno debe buscar; su pensamiento nos atañe a todos, y además está expresado artísticamente", ha concluido.