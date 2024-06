Viva Suecia: "tocar en directo es pura adrenalina y muy adictivo"

Celebrando su primera década de vida sobre el escenario, Viva Suecia es uno de los nombres con más pegada del panorama actual de pop-rock en español. Adalides de una nueva ola de seguidores del indie que agotan entradas para sus conciertos, el combo de Murcia estará en el Sentir Baeza AOVE Fest como cabezas de cartel el sábado 22 de junio.

Hablamos con Jess Fabric, bajista de la banda, que presume además de tener raíces jienenses al afirmar que ha pasado grandes momentos de su vida en Alcalá la Real, Cazorla y otros puntos de la geografía jaenera.

Celebráis ahora 10 años en la música como Viva Suecia. ¿Qué ha cambiado desde los inicios?

Lo cierto es que han cambiado muchas cosas desde que empezamos. Ha sido una evolución constante, con ilusiones nuevas cada día, en cada gira y en cada encuentro con el público. Nuestra carrera ha ido hacia arriba, no hemos tenido la sensación de sentirnos parados nunca. Pero sin duda, el mayor cambio ha sido profesionalizarnos para dedicarnos a la música, a lo que nos gusta, y que dejara de ser un hobbie. Todavía recuerdo cuando manteníamos nuestros trabajos habituales y aún así dábamos 100 conciertos al año.

Se habla ahora de las repercusiones de la música en streaming para los artistas. Algunos han intentado salir de las plataformas sin mucho éxito. ¿Os lo plantearíais? ¿Echáis de menos la época en la que el formato físico era lo primordial?

Nosotros como banda no hemos conocido otra forma, llegamos a esto y era lo que había. Pienso que, gracias al streaming, llegamos a muchas más personas, algo que igual hace veinte años resultaría imposible. Podemos hablar de la parte romántica de un disco físico, pero creo que forma parte de nuestro desarrollo el no estar anclados en el pasado.

En 2019 publicáis el disco ‘El Milagro’, consiguiendo mucho éxito, llegando a estar el número 2 en ventas. Justo después llega la pandemia. ¿Fue un golpe muy duro?

Como para la mayoría de la gente, se paró el mundo en general. Tenemos la suerte de que estábamos haciendo algo muy bonito y en pandemia logramos girar y hacer conciertos, llegar a muchas personas. Hay quienes lo pasaron peor que nosotros, así que podemos llorar por un ojo porque acabábamos de sacar un disco y se paró la gira, pero pudimos continuar, por lo que nos consideramos afortunados.

¿Cómo manejáis la presión de las ventas de discos y el streaming en un mundo musical donde priman los datos por encima de las composiciones?

Realmente no sentimos demasiada presión. Tenemos claro que lo que siempre nos ha funcionado es por el directo. Tenemos las canciones que nos apetece hacer, estamos contentos con los números y la estrategia. No nos preocupa más que el directo y seguir vendiendo entradas, que es lo que nos mantiene aquí: poder tocar en festivales y hacer nuestra gira. Le dedicamos mucha ilusión y esfuerzo a hacer canciones, pero no nos preocupan demasiado los números, porque no revierten tanto.

Cuando estamos dos semanas sin tocar echamos de menos el escenario, pero también estar con tu gente. Somos una gran familia.

Vuestro quinto disco, ‘El amor de la clase que sea’, supone la consolidación total de la banda. ¿Qué queríais mostrarle al mundo con este álbum?

Queríamos tener la oportunidad de trabajar de otra forma. La banda estaba en un buen momento y eso es algo que se ve en las propias canciones, que son más luminosas. Eso se debe a que, con la pandemia de por medio, no había prisa para hacer nada y nos tomamos el tiempo necesario para componer y hacer las canciones con mucho mimo, y parece que llegó bastante bien al público. Al final, la diferencia entre nuestros discos es que al principio no teníamos ni tanto tiempo ni tanto presupuesto, pero siempre le hemos puesto el mismo cariño, ganas, esfuerzo y trabajo. No nos atrevemos a decir que lo hemos cuidado más, solo que hemos contado con más medios.

El disco incluye varias colaboraciones, ¿hay alguna a la que le tengáis particular cariño?

Grabar con Luz Casal nos parecía un sueño, porque admiramos toda su carrera. Así que al final ha sido un sueño cumplido. También nos pasó con Leiva: un día nos levantamos y dijimos “igual molaría hacerla con él, pero no va a pasar”, y pasó. Sin olvidarnos de otras colaboraciones de las que estamos muy orgullosos, como las de Rozalén, Dani Fernández o Valeria. Están ahí porque nos llena mucho lo que hacen.

Vuestra carrera discográfica va desde los inicios con Subterfuge hasta Universal. ¿Consideráis esta evolución como una victoria de la banda?

Es ahora cuando nos sentimos más libres, porque no es lo mismo hacer las cosas más rápido que mejor. Nuestra historia con la primera discográfica no funcionó, pero al principio estuvo muy bien, porque dimos los primeros pasos de alguna manera. Somos lo que somos ahora por todo lo que ha sido acertado y lo que no ha sido tanto.

Está muy bien escuchar el mismo disco que llevas oyendo veinte años, pero seguro que hay algo nuevo que te puede sorprender

¿Qué es lo que os mueve, diez años después, a seguir adelante con el proyecto?

Hay muchos factores. El principal es la pasión y que nos encanta. Solo hay que estar dos días de gira para ver que esto es pura adrenalina y muy adictivo. También es importante con quién lo hagas, con una buena relación no solo entre la banda, sino con todo el equipo. Somos una familia. Cuando estamos dos semanas sin tocar echamos de menos el escenario, pero también estar con tu gente. No quiero imaginar lo que es hacer esto con personas con la que no te apetece estar. Hemos trabajado en eso desde el principio y nuestra máxima es que el que esté aquí sea porque está a gusto.

¿Cuál es esa gran familia?

El equipo de Viva Suecia va más allá de lo que se ve en el escenario. Es algo que siempre digo, porque da la sensación de que la banda son los músicos y ahí se queda todo, cuando hay más profesionales detrás del proyecto. Tenemos un equipo maravilloso, desde la oficina, booking, prensa, marketing… hay mucha gente trabajando detrás para que todo funcione.

Baeza tiene algo muy especial y es que estamos rodeados de grandes amigos, como Isaac Corrales, Melifluo, Shinova y nuestros queridos Supersubmarina

En vuestra gira destacan las actuaciones en festivales. ¿Echáis de menos las salas de conciertos? ¿Ha cambiado algo para que sea así? ¿Crees que necesitan más apoyos las salas y más público?

Se echa mucho de menos el contacto directo con el público que te da una sala. Los festivales son la hostia, porque es un derroche de energía constante, pero las salas tienen algo especial. Es muy importante mantener el circuito de salas, la salud de la música en España no solo se debe a artistas que están haciendo cosas importantes, sino a que puedan exponerlo en sitios como salas. Es vital apoyar a artistas emergentes, porque la mayoría de los que estamos tocando en festivales hemos pasado por las salas y sin ese apoyo no se va a conseguir nada, pero pienso que también es una labor del público, que tiene que concienciarse y apoyarlas.

De hecho, nosotros, cada cierto tiempo, hacemos una gira por salas para no perder ese contacto directo con el público. Eso es lo bonito del arte: intentar descubrir cosas nuevas. Está muy bien escuchar el mismo disco que llevas oyendo veinte años, pero seguro que hay algo nuevo que te puede sorprender y ese descubrimiento es muy mágico.

Y hablando de esto. ¿Qué le dirías a esos músicos y artistas que están empezando su camino?

Lo más importante de todo esto es que es algo muy pasional y para divertirte. Tienes que tomártelo así y no esperar mucho más, hacer lo que te pide el corazón. Sobre gastar pasta o hacer muchos kilómetros, hazlo siempre que lo estés disfrutando. Disfrutar el camino paso a paso, y lo que tenga que llegar llegará, teniendo mucho cuidado con las expectativas, porque aspirar a mucho puede hacer que te pegues la hostia más grande.

El sábado 22 de junio estaréis cerrando el cartel de Sentir Baeza. ¿Algún adelanto del setlist y de lo que pasará en escenario?

Lo que el público se va a encontrar es a cuatro músicos disfrutando con sus canciones, aunque bien es cierto que alguna cosa cambiamos y prometemos sorpresas. Además, Baeza tiene algo muy especial y es que estamos rodeados de grandes amigos, como Isaac Corrales, Melifluo, Shinova y nuestros queridos Supersubmarina. Va a ser muy bonito, porque cuando tienes muy buen rollo en el sitio en el que estás eso se ve reflejado en el escenario.