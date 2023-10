La consolidación del sistema democrático en España ha traído consigo la aparición de partidos políticos locales, cuyo principio fundacional es la defensa de lo propio. De esta forma, miles de ciudadanos denuncian la situación de injusticia en la que viven a diario. “¿Qué hay de lo mío?”, claman contra el olvido del Estado. No seré yo quien critique la labor altruista e incansable de unos compatriotas comprometidos con el progreso de su parcelita paradisiaca y pura. Por tanto, ensalcemos desde esta tribuna pública la labor de partidos independientes y agrupaciones humanísticas como Unidos por una caseta, Por una azotea limpia o Todo por mi barrio.

Visto lo visto y como buen español, no quiero ser menos que mi vecino y he decidido fundar una plataforma lingüística para luchar por la dignidad de las clases de palabras olvidadas: La interjección existe. ¡Ole! Así es, querido lector. He decidido dar este paso libertario ante el ninguneo constante de los hablantes hacia una categoría gramatical tan digna y necesaria como las demás. Asumo que la interjección carece del pedigrí nominal del sustantivo, el don calificador del adjetivo, el papel nuclear del verbo o el matiz circunstancial del adverbio, pero sin su presencia constante cualquier lengua pierde naturalidad y frescura en el uso espontáneo.

Todos los sistemas lingüísticos recurren a un grupo de palabras invariables para manifestar impresiones de elogio (¡Bravo!); expresar sentimientos y emociones de dolor (ay); llamar la atención del interlocutor para que este modifique su actitud o conducta (¡Vamos!, ¿eh?) o cumplir con ciertos rituales sociales en el saludo o la despedida (hola, chao). La elección de un tipo de interjección depende absolutamente del contexto comunicativo, por lo que las reglas de entonación y acentuación varían según los factores pragmáticos en el uso del lenguaje. Al fin y al cabo, el contexto es el elemento que determina el significado de las palabras.Hoy en día, por falta de conocimiento o naturalidad en el uso de la lengua, muchos hablantes presentan un trastorno expresivo que se caracteriza por la ausencia de estas pequeñas marcas lingüísticas (ellos siempre tan finos y elegantes).

Como consecuencia, las conversaciones carecen de la espontaneidad y la riqueza de matices, propias de la comunicación oral. La entonación y gestualidad son planas, sin vida. ¡Me aburro! En resumen, los más finos del lugar pretenden desterrar la interjección del selecto grupo de las categorías gramaticales propias de la lengua culta.

¿Se puede superar?

Los sistemas lingüísticos se nutren de las aportaciones surgidas en el intercambio comunicativo y, como consecuencia, las instituciones académicas y los amantes de la lengua valoran de forma muy positiva la continua creación de interjecciones. Pobres hablantes son aquellos que desprecian este mecanismo expresivo por considerarlo pedestre y contrario a las sagradas costumbres del buen gusto. La lengua, como la vida, debe estar abierta a los matices, a la sorpresa espontánea, a la genialidad de la improvisación.

Gracias a estas palabras invariables, los españoles alabamos con un olé y ole la narración impecable de un chiste hilarante, la ejecución maestra de un compañero de trabajo, la filigrana imposible de nuestro deportista favorito, la belleza mareante de nuestro amor platónico. Ole, ole, ole. Celebramos el genio del amigo, la sorpresa del comentario inesperado, la perfección de lo nunca visto, el destello de inteligencia del semejante, la alegría de compartir un rato de amistad. Ole con ole y olé.

Ole por los más clásicos del lugar que muestran su incredulidad con el vocálico y armónico ¡Caramba!; ole por los jóvenes que aceptan el consejo del profesor con un sublime y veraniego ¡Flama!; ole por aquellos amigos que nos acompañan al ritmo de un ¡Ánimo! sincero y desinteresado; ole por los invitados que nos miran a los ojos al desearnos ¡Salud!; ole por aquellos extraterrestres que se enfadan o se sorprenden al grito de ¡Repámpanos! o ¡Cáspita! y ole por aquellos que nos saludan con un hola/ buenas y nos despiden con un gracias. Ole y ole, los alfileres de colores.