En libertad condicional: el síndrome del reportero dicharachero

El condicional es uno de los tiempos verbales que más quebraderos de cabeza ha planteado a los lingüistas a lo largo del tiempo. Así, las formas simples y compuestas (‘cantaría’ y ‘habría cantado’) se sitúan entre el modo indicativo y el subjuntivo: el primero indica acciones reales, mientras que el segundo remite al ámbito de la hipótesis.

Por este motivo, ya en la Grecia clásica, insignes pensadores como Aristóteles reflexionaron sobre la esencia de una determinada realidad: "Hoy, Juan es un niño de siete años" y el ser en potencia: "Si pasaran veinte años, Juan sería un hombre". En resumen, una estructura metafísica que distingue entre el ser en acto y el ser en potencia.

Como imaginarán nuestros queridos lectores, la disquisición sobre los valores del condicional no está entre las prioridades del ciudadano medio. Por supuesto, este hecho no debe ser censurable ya que, a estos precios el megavatio, no está el horno para bollos. Sin embargo, este humilde comentarista quiere alertar sobre algunos usos del condicional, alejados de las recomendaciones establecidas por las instituciones encargadas de velar por el correcto funcionamiento de la lengua española: