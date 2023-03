El regalo perfecto para padres con insomnio: 4 aceites CBD que ayudan a dormir mejor ¡ahora con un 30% de descuento!

Si tu padre es un hombre ocupado y no descansa bien últimamente, entonces los aceites de CBD The Beemine Lab son una de las perfectas soluciones para dormir como se merece. Es importante establecer una rutina de sueño, por lo que estos aceites no se usan sólo para tomar cuando se quiere dormir, si no, que se recomiendan en general: cuando más porcentaje de CBD, más acostumbrado está el cuerpo a tomarlo. Benefíciate ahora de la campaña del día del padre con un 30% de descuento en los productos ¡del 15 al 19 de marzo!

Solo tendrás que aplicar los códigos promocionales “aceite30” y “balsamo30”.

Sin duda, hablamos de un buen regalo para tu padre cuando se trata de ofrecerle bienestar para que pueda dormir adecuadamente. Y si no es por falta de sueño, para que pueda disfrutar de calma en su día a día. Confía en los productos de The Beemine Lab, único laboratorio español especializado en crear productos de CBD bajo los mayores estándares de calidad y sostenibilidad. Diseñan soluciones con sinergias naturales que conectan el potencial del cannabis, la apicultura y los diferentes principios activos. ¡El poder de la naturaleza a favor de nuestro bienestar!

4 aceites CBD para tratar el insomnio

Descubre a continuación cuatro aceites CBD de The Beemine Lab que te ayudarán a dormir mejor:

Si buscas un complemento que te ayude a mejorar tu rutina nocturna, el aceite de noche es el perfecto con el fin de hallar la mejor rutina de belleza y poder dormir 8 horas, que son las recomendadas por los profesionales.

Combina CBD y CBG, que favorecen la sensación de relajación, y está enriquecido con activos naturales como la melatonina, la pasiflora y la melisa, además de plantas cannamiméticas.

Se trata de un producto testado en laboratorios que han verificado que las concentraciones de ingredientes activos son correctas. Es 100% vegetal, libre de crueldad animal, tóxicos y pesticidas, siendo aptos para veganos. Así mismo ha sido abalado por más de 25.000 clientes que duermen mejor.

Benefíciate de los descuentos en sus productos para el día del padre.

Compra en The Beemine Lab por ( 39,90 ) 27,97 euros

Aceite de Cannabis 10% CBD

La fórmula del aceite de CBD 10% está enriquecida con CBD aislado que asegura una potencia superior al 98% con una pureza y consistencia líderes en la industria. Este aceite será el indicado para aquellas personas que quieran relajarse durante el día como en pequeños momentos de descanso.

Entre sus propiedades, es rico en flavonoides, vitaminas, minerales y aminoácidos esenciales, Omega 3 y 6, y viene con vidrio Violet Glass.

100% vegetal, este producto también está de oferta siendo uno de los mejores regalos para nuestro padre.

Comprar en The Beemine Lab por ( 40,00 ) 28 euros

Aceite de Cannabis 20% CBD

De entre los diversos productos, la concentración del 20% es perfecta para conseguir la máxima efectividad con el menor uso de gotas. Esta fórmula asegura una potencia superior al 98% con una pureza y consistencia. Al igual que el anterior, este aceite 20% de CBD te acompañará en aquellos días más intensos que te ayudará a relajarte.

Los productos están realizados con ingredientes naturales certificados por la Unión Europea, además de que el aceite de semillas de cáñamo está certificado por Ecocert.

Ahora tienes los productos de The Beemine Lab, para comprar directamente en su web, con importantes descuentos.

Comprar en The Beemine Lab ( 89,00 ) 26,70 euros

Aceite de Cannabis 30% CBD

La fórmula del aceite de CBD 30% es perfecta cuando se trata de conseguir la máxima efectividad con el menor uso de gotas de forma diaria. Como el resto de productos, destaca por su composición 100% vegetal, libre crueldad animal, tóxicos y pesticidas, siendo apto para personas veganas.

En The Beemine Lab trabajan con el certificado Ecocert y con materias primas certificadas, de origen natural y ecológico. Sus fórmulas propias combinan cannabinoides aislados con miel, propóleo, cera de abeja y otros activos de la apicultura e ingredientes vegetales.