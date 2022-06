¿Aún sin hacer la Declaración de la Renta 2021? Taxfix la presenta por ti sin errores

Estamos en la recta final de la campaña de la Renta 2021, y todavía hay muchas personas que no han dado el paso para presentarla. La Declaración de la Renta es como un ritual anual, algo que se hace año tras año para rendir cuentas con Hacienda y los impuestos, tanto para bien como para mal. Es un proceso laborioso, que requiere repasar documentación, facturas, nóminas y mucho más, y en el que es raro no equivocarse.

La cuenta atrás ya ha comenzado, porque el plazo acaba en muy pocas semanas. Los nervios aprietan y el miedo a equivocarse con la declaración aumentan. Aunque ya no tienes de qué preocuparte, porque TaxFix se encarga de hacer todos los trámites de la Declaración de la Renta 2021 por ti. Por solo 30 euros, esta herramienta te ofrece la ayuda de los mejores profesionales, garantiza la máxima confidencialidad y, además, te permitirá tener una declaración perfecta, sin errores, sin sustos.

Lo primero que Taxfix deja claro es que es un servicio que trata todos tus datos con absoluta seguridad, sin filtraciones, con precisión y siempre de forma transparente contigo. Esta aplicación acelera todo el trámite de presentar la declaración, ya que lo convierte en algo sencillo, simple y muy accesible e intuitivo, sin renunciar a la profesionalidad. Ahora, que queda poco tiempo para poder presentarla, lo que ofrece es una solución ideal para acabar cuanto antes.

Además, la app ahora te permite ver una estimación de las deducciones que te corresponden antes incluso de hacer el pago del servicio. Básicamente, te ofrece un resultado estimado de forma totalmente gratuita para que te hagas una idea de cómo salen las cuentas con Hacienda este año. Después, si te animas a recurrir a sus servicios antes de que acabe el plazo, sus expertos fiscales se encargan de elaborar el borrador y hacer toda la gestión sin que tengas que mover ni un dedo.

Para empezar, por agilización. Quedan pocas semanas para que acabe la campaña de la Renta 2021, y acudir a una gestoría implica solicitar cita, recopilar documentación, esperar a que atiendan, concertar más citas en caso de dudas... Es un tramite que puede alargarse mucho, mientras que, con Taxfix, solo tienes que usar una app que lo acelera todo.

Con la aplicación, solo tienes que ir siguiendo una serie de instrucciones dadas por un asesor fiscal experto. Además, nunca estás solo ante el peligro de errar con Hacienda porque, al final, todo lo que hagas pasa por la revisión del equipo de profesionales de Taxfix. Sus gestores financieros te ayudan durante y después de hacer la declaración de la renta para que sepas cuáles son las deducciones de las que puedes sacar partido, para que no se te escape ni un céntimo que pueda pertenecerte.

Total acceso desde diferentes dispositivos a tus datos para que puedas empezar tu declaración en un móvil y terminarla en una tablet, o en otro smartphone, un margen de error nulo, máxima confidencialidad y una interfaz intuitiva, bien explicada y diseñada para que cualquier persona pueda usarla. No importa que la tecnología no sea lo tuyo, Taxfix hace que todo sea fácil de entender y que la Renta no se convierta en un quebradero de cabeza.

Aprovecha antes de que se agote el tiempo. Solo tienes que pagar 30 euros para olvidarte de preocupaciones, de agobios porque se acerca la fecha final y de miedos a posibles correcciones. Taxfix te brinda un servicio que te ayuda incluso antes de pagar un solo euro. Te ayuda a convertir la Declaración de la Renta en un juego de niños.