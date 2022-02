Los 4 mejores estrenos de HBO Max de febrero perfectos para ver este fin de semana

Si todavía no tienes HBO Max este es el momento de suscribirte para poder tener acceso a contenidos súper interesantes y a los mejores estrenos de esta temporada. Todo son ventajas ya que podrás encontrar beneficios en el precio de la suscripción. Disfrutar de las historias más vibrantes, las súper producciones, emocionantes y también de los grandes clásicos.

¿Quieres conocer un poco más sobre todo lo que HBO Max tiene para ti? Aquí te presentamos algunos de los mejores estrenos del mes de Febrero. Conoce los planes de HBO Max que mejor se adapte a ti.

Los mejores estrenos de HBO Max de febrero

¿Buscas emoción, drama y una producción que te enganche desde el primer instante? Entonces debes ver los siguientes estrenos de HBO Max:

Dune

Esta película se ha posicionado rápidamente como una de las mejores por parte de la crítica. Una producción de ciencia ficción súper emocionante donde la lucha por el poder es lo único que importa, incluso si por ello se desata una guerra interestelar.

Arrakis, un planeta desierto que era feudo de la familia Harkonnen desde hace varias generaciones pasa a manos de la Casa de los Atreides. Este cambio se genera para explotar las reservas de especias que es una de las materias primas más importantes y valiosas del lugar. La trama se desarrolla entre luchas por el poder, traiciones y todo tipo de engaños, que los llevará a cuestionar la confianza de su entorno más próximo. 'Dune' encabeza las nominaciones de los Oscars 2022.

Maligno

Si eres de los que ama el género de terror, te encantará esta película que se estrenó en la plataforma de HBO Max el 3 de febrero. Una super producción dirigida por James Wan. La trama de esta película gira alrededor de Madison, una mujer embarazada que vive junto a su pareja pero que, tras una fuerte discusión en la que él acaba muriendo, comienzan a ocurrir una serie de sucesos extraños y paranormales. Madison, por otro lado, comienza a sufrir unas visiones escalofriantes sobre diversos asesinatos en la ciudad, por lo que se convierte en la principal sospechosa a los ojos de la policía. Todo esto llevará a la protagonista a buscar respuestas con la ayuda de su pequeña hermana. Una película emocionante, llena de suspenso que en más de una ocasión te hará saltar de la silla.

And Just Like That...

Si eres fan de Carrie, Miranda y Charlotte, tres de las cuatro protagonistas de Sexo en Nueva York, una serie que ha cautivado a los espectadores en todos los rincones del mundo gracias a su hilarante narrativa sobre el amor y el sexo desde la perspectiva de este grupo de amigas. Más de 20 años después, este documental ofrece una visión completamente diferente porque de forma exclusiva e inmersiva se adentra tras las cámaras de esta producción. Entrevistas exclusivas a sus protagonistas, diseñadores de vestuarios, guionistas, productores y todo el equipo en general.

Temporada 2 de Raised by wolves

Febrero también es el mes de estreno de Raised by wolves, la producción de Ridley Scott que cuenta una historia futurista, completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. La nueva temporada promete ser aún más emocionante, especialmente por la amenaza que representa el hijo natural de Madre, quien pretende extinguir con lo que queda de la raza humana.

Los humanos no se quedarán de brazos cruzados ante esta nueva amenaza. Por otro lado, en esta nueva temporada se esperan algunas respuestas que quedaron abiertas en la anterior, como es el caso de las voces de Marcus, los fósiles alienígenas o el por qué a Campion no lo afecta la radiación. Si nos has visto esta serie, debes comenzar pronto porque es una producción fantástica, con una historia diferente y efectos especiales espectaculares.

Suscribir a HBO Max

Comienza a disfrutar de los mejores estrenos de la temporada y de los clásicos de siempre.