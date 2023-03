Inteligente, multifunción y resistente al agua: este smartwatch puede ser tuyo por menos de 30€

¿Todavía no has incorporado un smartwatch a tu día a día? Los relojes inteligentes o pulseras de actividad no paran de ganar adeptos por los múltiples beneficios que tienen. Superan en todos los sentidos a los relojes convencionales, pues además de mostrar la hora permiten acceder a un sinfín de funciones con el objetivo de tener un mayor control de todos los parámetros de salud. Cada smartwatch es diferente, pues hay tanta demanda que los fabricantes han adaptado sus modelos para satisfacer todas las necesidades y estilos de vida.

No obstante, la mayoría tienen características compartidas, como la medición de la frecuencia cardíaca, el nivel de oxígeno en sangre y la presión arterial en algunos casos. También cuentan con varios modos deportivos y realizan una completa medición de la actividad física. En definitiva, las pulseras de actividad están diseñadas para ser el complemento que necesitas incorporar a tu vida. Ahora tienes la oportunidad de conseguir este Smartwatch R1-Rosa de Iowodo por menos de 30€. ¡No dejes escapar este descuentazo! Comprar en Amazon por (49,99) 28,99€

El smartwatch R1-Rosa de Iowodo tiene una pantalla LCD de 1,47 pulgadas con las dimensiones perfectas para acceder cómodamente a cualquier función. Su correa de color rosa es completamente resistente y además incluye una segunda correa en negro de regalo. Con respecto a la monitorización de los parámetros de salud, este smartwatch mide la frecuencia cardíaca y el nivel de oxígeno en sangre.

En ambos casos, se registra de forma automática cada 10 minutos, aunque el intervalo de detección automática se puede modificar a través de la aplicación GloryFit. También mide la presión arterial, que se debe activar de forma automáticamente, y registra el sueño. Esta última función permitirá comprobar las horas que has pasado durmiendo, las fases y cómo ha sido su calidad.

Si practicas cualquier actividad física de manera habitual, ¡esta pulsera inteligente se convertirá en tu mejor aliado! Incorpora 24 modos deportivos habituales, como running, tenis, baloncesto, fútbol, yoga, gimnasia o natación, entre muchos otros. Al terminar el ejercicio podrás acceder a las calorías quemadas, a su duración y al ritmo. La esfera del reloj se puede personalizar con hasta 100 diseños que encontrarás en su aplicaicón móvil.

Además, se suman muchas otras funciones como la posibilidad de recibir notificaciones del smartphone, establecer recordatorios de baja actividad o registrar los datos de salud femenina. ¡Todas las funciones que puedas imaginar y al mejor precio!

