Aprovecha el descuento que Leroy Merlin tiene en este ventilador de techo

Cada año tenemos la sensación de que hace más calor, y es un hecho que el verano cada vez dura más. La temperaturas comienzan a subir antes y permanecen altas durante más tiempo. Además, las tan odiadas olas de calor cada vez están más presentes en la época estival. Dando lugar a días que es imposible salir a la calle. Y para poder sentirnos cómodos dentro de nuestras casas durante las horas de más calor, debemos contar con dispositivos que bajen las temperaturas.

Hoy en día son muchos los hogares que no cuentan con aire acondicionado, pero esto no supone un problema. Ya que hay otras muchas alternativas que nos ayudan a sobrellevar el calor. Un clásico de esto son los ventiladores. Hay multitud de tipos ventiladores: de aspas, torres de ventilación y de techo.

Los ventiladores de techo se han convertido en un dispositivo ideal para cualquier tipo de hogar, ya sea más o menos espacioso. Puesto que no necesitas contar con espacio en el suelo para su colocación. Se colocan sobre nosotros y reparten el aire en todas las direcciones por igual. No habrá un lugar en la estancia a la que no llegue su flujo de aire.

Por este motivo te presentamos el ventilador de techo que Leroy Merlin tiene en oferta. Se trata del ventilador de techo con luz Summer que puede ser tuyo por 129,00€. Conoce todas sus características.

El ventilador de techo Summer es de color blanco lo que no desentonará con el diseño de cualquier estancia. Está formado por cuatro aspas amplias que conseguirán mover el aire de manera uniforme repartiéndolo por todas las direcciones. También puedes seleccionar entre su función invierno o verano.

Este ventilador de techo cuenta también con luz LED de 24 w de potencia, y puedes graduar su temperatura de color desde el blanco cálido al blanco frío.

Algo destacable de este ventilador de techo Summer es su motor DC que consigue generar un caudal de aire 7.300 metros cúbicos la hora. Además, cuenta con un mando a distancia para poder controlarlo desde cualquier rincón. Apaga, enciéndelo o selecciona la velocidad desde la comodidad de tu sofá.

Comprar en Leroy Merlin por (̶1̶4̶9̶,̶0̶0̶€̶)̶ 129,00€

Ofrece garantía de ahorro energético. Y ahora también puedes ahorrar en su compra aprovechando el descuento de 13,32% que Leroy Merlin ofrece en su precio habitual.