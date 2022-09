Guarda todos tus datos en la memoria SSD de Samsung más buscada de Amazon: ¡Ahora con un descuento del 27%!

La prevalencia de los ordenadores y de los smartphone en nuestra sociedad es algo más que evidente. La cantidad de datos que generan los usuarios de estos dispositivos requiere del empleo de sistemas de almacenamiento que sean capaces de ofrecer la cantidad de gigas suficiente para garantizar la conservación de sus archivos. Pese a ello, existen casos en los que estos sistemas de almacenamiento incluidos en smartphones u ordenadores son insuficientes, por lo que se necesita del uso de dispositivos adicionales diseñados específicamente para el almacenamiento de datos.

Dentro de la infinidad de productos electrónicos que conforman el mercado de la informática encontramos las memorias SSD externas. A continuación, te hablaremos en detalle acerca del Samsung T7 Shield, dispositivo de almacenamiento desarrollado por una de las marcas más importantes de la industria de la electrónica de consumo y que podrás encontrar en Amazon con un descuento del 27%.

Comprar en Amazon por ( 151,44€ ) 111,00€

Todo lo que debes saber sobre la memoria SSD externa Samsung T7 Shield

La memoria SSD Samsung T7 Shield ofrece una alta velocidad de procesamiento integrada en un diseño resistente con protección adicional con certificación IP65 capaz de prevenir los daños producidos por posibles entradas de agua y de polvo. Cuenta con tecnología USB 3.2 Gen 2 y PCIe NVMe, principales responsables de esas elevadísimas velocidades de lectura y escritura secuencial que tantos usuarios buscan en sus memorias externas (pueden alcanzar hasta los 1050 MB por segundo) y que permiten a sus usuarios editar los archivos de la unidad directamente y sin experimentar retardos de ningún tipo.

Todos los datos almacenados dentro del Samsung T7 Shield estarán a salvo, gracias a que se necesitará ingresar una contraseña cifrada con hardware AES de 256 bits para acceder a ellos. Sin embargo, uno de sus rasgos más característicos es la carcasa de caucho que recubre su exterior, y que otorga a esta memoria SSD externa de resistencia contra caídas de alturas de hasta tres metros. Esto te permitirá grabar en exteriores y en plena naturaleza sin miedo a perder toda la información contenida en él.

El Samsung T7 Shield viene, además, con dos cables USB (uno tipo C a C y otro C a A) que te permitirán utilizarlo con ordenadores, Mac, teléfonos Android, Smart TV y otros dispositivos. Si estás interesado en hacerte con esta memoria de almacenamiento externa, no lo dudes más y aprovecha el descuento del 27% que ofrece Amazon por ella, que hace que su precio baje de 151,44€ a 111,00€.

*En calidad de Afiliado de Amazon, De Compras obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables.