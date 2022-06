Ahorra 86€ en el robot aspirador Roomba que no puede faltar en ningún hogar

Realizar las tareas del hogar siempre da pereza. Pero actualmente, y gracias a los electrodomésticos inteligentes, como los robots aspiradores, obtenemos una experiencia de uso satisfactoria y la limpieza de la casa se realiza casi sola. Los dispositivos de limpieza se han posicionado como uno de los preferidos para quienes no tienen tiempo libre. El robot aspirador iRobot Roomba e6192 es un claro ejemplo, y ahora está un 24% más barato.

Este electrodoméstico es interesante no sólo por las características técnicas, sino además porque, solamente durante unos días, puedes hacerte con él, ahorrando 86 euros, gracias al descuento de Amazon, y comprarlo por sólo 269 euros. La oferta estará disponible por tiempo limitado, por lo que ya puedes entrar en la web y conseguir uno de los mejores electrodomésticos del momento.

Ahora que sabes que puedes gastar mucho menos de lo habitual en este robot aspirador, uno de los más destacados en el mercado, debes conocer algunas de sus especificaciones técnicas. Por ejemplo, el soporte para redes WiFi, que nos permite mantenerlo conectado a nuestro móvil para controlar desde allí todos sus movimientos. Alternativamente, puedes darle indicaciones de voz desde Alexa o Google Assistant.

Con un práctico sistema de sugerencias personalizadas que te enseña cómo limpiar mejor tu hogar, este robot ofrece una aspiración de alta potencia, hasta cinco veces superior a la de sus rivales directos. Asimismo, trabaja sobre varias superficies de la mano de dos eficientes cepillos de goma.

Capaz de levantar del suelo los restos de alimentos y los pelos de las mascotas que se acumulan en los rincones sin que podamos verlos, otra ventaja del Roomba es el indicador de depósito lleno, que nos avisa acerca de la necesidad de vaciarlo para que pueda seguir con su trabajo en nuevas zonas de la casa para limpiar.

Otro detalle llamativo de su funcionamiento es que no higieniza las zonas de una sola vez, sino que lleva a cabo un proceso de fases, aspirando la suciedad en muchas pasadas para que no quede nada de suciedad en ningún rincón. Mientras tanto, los sensores con tecnología Dirt Detect le señalan dónde no está limpio, o dónde es conveniente que comience el recorrido, a menos que le obligues a completar otro trayecto.

Por último, es de destacar que, con el paso de las semanas, el iRobot Roomba e6192 se irá adaptando a tus hábitos y rutinas, poniéndose en marcha en esos momentos tranquilos del día en los que no te interrumpe ni molesta.

Su precio es de 355 euros, y con el descuento del 24%, ahora lo compras por 269 euros, con lo que ahorras un total de 86 euros.