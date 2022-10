Prime Day Amazon 2022: Consigue tu reloj inteligente a un precio inigualable

Una de las secciones que más descuentos nos está ofreciendo en este Prime Day Amazon 2022 es la tecnología. Cuentan con una gran variedad de artículos que tienen grandes rebajas para que estemos lo más actualizado posible. Desde un ordenador equipado con los últimos avances tecnológicos hasta productos para el hogar, la mayoría de secciones tienen productos actualizados y diseñados para hacernos la vida más sencilla. En este caso, la multinacional americana nos ofrece este reloj inteligente que está diseñado para resistir a las inclemencias climatológicas.

Con acceso a varios sistemas globales de navegación para que no te pierdas nunca, una pantalla de 1,27 pulgadas y un descuento del 20%, este producto cuenta con más de 34.000 valoraciones. ¡Conoce más!.

Este reloj se ha diseñado conforme al estándar militar estadounidense 810 de rendimiento térmico, resistencia a los golpes e impermeabilidad hasta una profundidad de 100 metros. Tiene una batería de litio interna recargable que proporciona hasta 14 días en modo smartwatch, hasta 16 horas en modo GPS y hasta 40 horas en modo ahorro de energía Ultra Trac.

Gracias a su sistema GNSS podrás acceder a varios sistemas globales de navegación por satélite para que puedas disfrutar de un mejor seguimiento en entornos más exigentes que si solo utilizas el sistema GPS. Este reloj trae varias aplicaciones deportivas, de manera que podrás utilizar los perfiles de actividad preinstalados para surf, natación, carrera, ciclismo, senderismo, remo, actividades de fuerza y mucho más.

Olvídate de las complicaciones en el trayecto de vuelta con las rutas Trackback, una función que te permitirá volver al punto de inicio siguiendo la misma ruta. Recibirás correos electrónicos, mensajes de texto y alertas directamente en el reloj cuando esté vinculado a un smartphone compatible. También puedes responder a los mensajes de texto si está vinculado a un teléfono Android. Otra función principal de este dispositivo es el control del estrés, que se media mediante la frecuencia cardiaca. Se utiliza para calcular la puntuación del estrés, de modo que podrás ver si tu día está siendo tranquilo, equilibrado o estresante.

Estas son las valoraciones de algunos usuarios de Amazon:

"Para mí son perfectos. Para uso diario y sobre todo para hacer actividades al aire libre, inmejorables. Su GPS proporciona y permite registrar las coordenadas geográficas y UTM, registra y permite salvar las rutas en caminatas, corriendo, en bicicleta e incluso en coche. Mide la frecuencia cardíaca, los pasos, la velocidad, la cadencia, el ascenso y el descenso, las calorías consumidas, el nivel de estrés y permite ver toda la información de cada ruta realizada".

"No esperaba tanto de este reloj, pero me ha sorprendido. Tiene decenas de deportes para poder monitorizar, tanto al aire libre como indoor, para nadar en aguas abiertas que lo suelo usar mucho, en piscina cubierta perfecto, en cinta para correr también, y ya por pedir también recibe notificaciones del móvil, algo que me sorprendió el primer día".

Comprar en Amazon por 149,99€(antes 186,66€).

*En calidad de Afiliado de Amazon, De Compras obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables.