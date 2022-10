Gran oportunidad en Cecotec: 300€ de descuento por el robot aspirador Conga 2290 Ultra

Cuando hablamos de limpieza en el hogar, los robots aspiradores se han alzado en los últimos años como una revolución. Su funcionamiento nos facilita, y mucho, una de las labores más tediosas a la hora de acondicionar el hogar. Y es que el aspirado de los rincones de nuestra casa puede ser una tarea para la que no siempre tenemos tiempo.

Pero de todas las marcas de electrodomésticos que nos ofrecen productos de este tipo, sin duda Cecotec ocupa uno de los lugares más altos del pódium. Esta marca valenciana lleva años sorprendiéndonos con ingeniosas mejoras y con descuentos que nos permiten acceder a sus productos sin que nuestro bolsillo sufra.

Hoy vamos a presentarte una de esas ofertas que nos dejan sin aliento. Se trata de 300€ de descuento por uno de sus robots aspiradores más populares, la Conga 2290 Ultra. En el siguiente artículo vamos a hablar sobre todas sus características. ¿Quieres conocerlas a fondo? ¡No te lo pierdas!

Un aspirador para olvidarnos de la limpieza

Esto, al menos, es lo que nos prometen desde Cecotec. El Conga 2290 Ultra Home es un robot aspirador diseñado para que no tengamos que hacer absolutamente nada desde el momento en el que lo pongamos a funcionar.

Se trata de un equipo 100% autónomo y es que es capaz de limpiarse solo. Para ello dispone de un sistema de autovaciado incorporado en su base carga, de modo que pueda descargar la suciedad en el momento en el que termine su programa.

Así, no tendremos que estar pendientes cada dos por tres de vaciarlo y nos permite un mantenimiento mucho más higiénico, sin tener contacto con los ácaros, el polvo y el resto de suciedad.

4 funciones en un solo producto y cuidado para mascotas

Disponer de un 60% de descuento en un aspirador como el Conga 2290 es un auténtico regalo que no podemos dejar pasar. No hablamos de un robot cualquiera, ya que es un 4 en 1, que no solo aspira, sino que también friega, barre y pasa la mopa. El resultado es más que óptimo.

Además, incorpora una serie de funciones muy interesantes, como el cepillo BestFriend Care, el control por app o su modo Turbo Clean Carpet para una limpieza más profunda.

