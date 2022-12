¡Tenemos el regalo perfecto para esta Navidad!: Un robot de cocina de Cecotec con más de un 20% de descuento

¿Aun no has encontrado el regalo perfecto para Navidad? Tenemos la solución para acertar en cada hogar, pero sobre todo para dar en el clavo en cada cocina. Si quieres preparar las cenas de Navidad sin dedicar tanto esfuerzo como cada año o quieres hacer un regalo más especial, el robot de cocina de Cecotec que te vamos a enseñar es la mejo opción. El Mambo Touch M con Jarra Habanna incluye casi cuarenta funciones, las suficientes para preparar tantas comidas deliciosas y diferentes como te puedas imaginar. Pero, lo mejor de todo y la razón por la que no vas a poder dejar escapar este robot de cocina de Cecotec, es por su precio. Tiene un 23% de descuento en la web de la marca valenciana, por lo que ahora cuesta 389 euros, cuando normalmente tiene un precio de 489,90 €.

Comprar en Cecotec por ( 489,90€ ) 389€

Robot de cocina Cecotec Mambo Touch M

Si piensas que el robot de cocina perfecto no existe, estás equivocado. Te enseñamos el Mambo Touch M de Cecotec, un robot con 37 funciones, una potencia muy suprior de 1600 W y una jarra Habanna. Además, incorpora un recetario muy completo que podrás ir viendo en la pantalla táctil de robot, intuitiva y fácil de usar. De esta forma, aunque tú o la persona a la que se lo vayas a regalar, no entienda de cocina, saldrán unas preparaciones exquisitas. Y por si esto se pareciera poco, con la App Mambo para móviles podrás visualizar estas recetas, seguirlas paso a paso y ponerte alertas para que utilizar este robot de cocina de Cecotec sea mucho más sencillo. A ello le sumamos que se puede elegir entre 10 velocidades distintas y que tiene un temporizador de 12 horas, para que te despreocupes todavía más. Olvídate de cocinar para siempre o regala facilidades por Navidad y no olvides añadir este robot de cocina de Cecotec al carrito de la compra antes de que se agote. Y ya te aseguramos que no tardará mucho, porque tiene un descuento imperdible del 23% que hace que su precio baje de los 489,90 euros a los 389 €. Si, si, has leído bien, ¡ahora cuesta 100 euros menos!