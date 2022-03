¡Llega la revolución! Los nuevos ordenadores Samsung Galaxy Book2 Pro y Book2 Pro 360 ya están aquí

No exist

La firma surcoreana Samsung es una referencia en lo que a tecnología se refiere, y cada vez que lanza dispositivos al mercado lo hace con los últimos avances tecnológicos. En este caso estamos ante dos nuevos ordenadores de la serie Galaxy Book2 Pro que se encuentran en precompra. Hablamos de los Samsung Galaxy Book2 Pro y Samsung Galaxy Book2 Pro 360. ¡Son una auténtica revolución por su ligereza y grandes funciones!

Hasta el próximo día 31 de marzo los usuarios interesados en estos equipos tienen la posibilidad de precomprarlos aprovechando las condiciones especiales en su precio que Samsung ofrece, con la ventaja exclusiva de que, quien compre el suyo, se llevará completamente gratis el nuevo Smart Monitor M5 27”. No puedes perderte esta novedad especialmente si estás buscando un ordenador potente, ligero y versátil.

Estos ordenadores pertenecen a una nueva generación con prestaciones muy interesantes que comienzan en un diseño moderno, que no sólo ofrece un muy buen aspecto a la vista, sino además una gran ergonomía. Sumado a su peso reducido, al que cada vez es más importante para todos, al llevar el ordenador de un lugar a otro, estos dispositivos son fáciles de trasladar a todas partes.

Disponen también de una autonomía de la batería mejorada respecto a sus antecesores, estamos en presencia de ordenadores fabricados con alta durabilidad para responder óptimamente durante años. Por esto representan el verdadero “The new way to PC” de Samsung.

El Samsung Galaxy Book2 Pro está disponible en dos tamaños de pantalla, de 13,3 y 15,6 pulgadas. Increíblemente ligero para sus dimensiones, ya que apenas supera el kilogramos de peso, aprueba sin problemas en potencia con certificación Intel Evo y procesadores Intel Core de 12ª generación en versiones i5 e i7. Eso, junto a hasta 32 GB de memoria RAM y hasta 1 TB de almacenamiento.

La conectividad del Samsung Glaxy Book2 Pro es muy completa, gracias al WiFi 6E, dos puertos USB C, uno Thunderbolt 4, lector de tarjetas microSD y un conector HDMI, sin olvidar tampoco el espacio nanoSIM para el modelo de mayor tamaño.

Sus paneles 1080p son de tipo AMOLED y el nivel de brillo con sus 400 nits es más que suficiente, complementándose a la perfección con una webcam incorporada FullHD con micrófonos duales, que proporciona videollamadas de calidad sin tener que recurrir a una cámara web externa.

Mientras que el Samsung Book2 Pro 360 es una muy buena alternativa para quien busque un convertible con panel táctil para darle uso de tablet. Si estás buscando un ordenador 2 en 1 esta es la opción que necesitas.

Las virtudes del Samsung Galaxy Book2 Pro 360 no distan demasiado de las de su hermano, siendo un producto ligero y potente, añadiendo a eso la respuesta inmediata desde la pantalla, en tamaños de 13,3 y 15,6 pulgadas. Así puedes escoger la que te vaya mejor según tus necesidades. Evidentemente, es una opción que deberían considerar los más dados al consumo de multimedia.

Por otro lado, Samsung ha sorprendido haciéndolo compatible con el S-Pen, el cual lleva incorporado, para una respuesta precisa y completa. ¡Ya los tienes en la web de Samsung!

