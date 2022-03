Sandalias que son tendencia para elevar tu look de invitada

Son los complementos, por lo general, los que convierte un look normal en uno espectacular, cuidar los detalles marca la diferencia y más aún cuando se trata de un look para un evento especial. Los zapatos son una elección muy importante en los outfits de invitada y es que son sin duda el accesorio capaz de elevar el outfit el look a otro nivel, estas sandalias tienen la clave para hacerlo.

Dar un toque de color es siempre un plus y más ahora que ir colorida es una de las tendencias más destacable de la temporada. Estas preciosas sandalias verde oliva son un acierto seguro. Con tiras finas anudadas harán que tus piernas luzcan espectaculares. Tienen un tacón de 11 centímetros fino y no tienen plataforma, un diseño ideal para tus eventos.

Si buscas unas sandalias de tacón que combinen con todo el blanco es tu color. Es que estas sandalias son un básico para tus eventos, pero con un toque muy chic gracias a su diseño de tiras y su forma con punta cuadrada. Tienen cierre ajustable con una tira en el tobillo y su tacón es fino y de nueve centímetros de altura.

¿Unos tacones de infarto para tus eventos? Y ¡que brillen! Estas sandalias parecerán una joya más que harán resaltar tu look. Tacón fino y alto, de 11,5 centímetros, su color base es el beige pero sin duda lo que más destaca de su diseño es la pedrería de la que están cubiertas sus tiras. Además su cierre es atado a la pierna con un bonito lazo.

Estas sandalias son un must have y están arrasando en la web de Asos. La clave de su éxito es que combina el color negro, con la tendencia más fuerte en tacones: la forma más ancha en la base del tacón. Su cierre cuenta con tiras finas en la pierna que se ata con una lazada y también tiene una tira más ancha en la parte de los dedos.

Otro de los puntos a favor de estas sandalias es que gracias a esa forma con tacón ancho y su plataforma estarás mucho más cómoda.

La moda del colorido se puede incluir en tus look de invitada con unas sandalias tan bonitas como estas azul cielo. Su color es precioso y muy trendy, pero su diseño tampoco se queda atrás, con tiras finas y atadas en la pierna y un tacón rectangular muy moderno.

Además de ser preciosas estas sandalias respetan el medio ambiente y están hechas con un material vegano.

El naranja es otro de los colores tendencias que no pasa desapercibido y es que suma muchísimo a cualquier look de invitada. Estas sandalias tienen un diseño muy simple dejando el protagonismo al color y a el tacón en forma rectangular.

Además del naranja estas sandalias tienen un bonito detalle en dorado en su punta.