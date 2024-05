Precio mínimo histórico en el smartphone Realme 12 Pro 5G: ¡con un descuentazo de 140€ en PcComponentes!

Hoy en día, los smartphones se han convertido en una extensión de nosotros mismos, facilitando nuestra vida diaria de maneras que nunca imaginamos. Sin embargo, muchos de estos dispositivos no están a la altura de nuestras expectativas. Nos encontramos con teléfonos que se ralentizan con el tiempo, baterías que no duran lo suficiente y cámaras que no capturan nuestros momentos más especiales como deberían. A medida que dependemos más de nuestros smartphones para trabajar, comunicarnos y entretenernos, se vuelve esencial encontrar un dispositivo que no solo cumpla, sino que supere nuestras expectativas.

Y la solución ante estos problemas es el Realme 12 Pro 5G. Este smartphone ofrece todo lo que necesitas y más, con un rendimiento que te dejará impresionado y una experiencia de usuario insuperable. Y lo mejor de todo, ahora puedes conseguirlo con un descuento del 28% en PcComponentes, haciendo que esta oferta sea irresistible. No te conformes con menos, el Realme 12 Pro 5G es el aliado perfecto que te acompañará en cada momento, haciendo que cada tarea sea más fácil y cada día más productivo.

Comprar en PcComponentes (499) 359 euros

El Realme 12 Pro 5G es una joya tecnológica diseñada para quienes buscan lo mejor en rendimiento y estilo. Con un procesador Qualcomm Snapdragon de última generación y 12 GB de RAM, este dispositivo garantiza que todas tus aplicaciones funcionen de manera fluida, sin importar cuántas tengas abiertas.

La pantalla AMOLED FHD+ de 6.7 pulgadas y 120 Hz es perfecta para disfrutar de tus series, juegos y redes sociales con una calidad de imagen que te dejará sin aliento. Los colores vivos y los negros profundos hacen que cada imagen cobre vida, mientras que la alta tasa de refresco ofrece una experiencia visual sin interrupciones.

El sistema de cámaras del Realme 12 Pro 5G no se queda atrás. La cámara principal de 50 MP con estabilización óptica (OIS) captura fotos nítidas y detalladas, incluso en condiciones de poca luz. Además, la cámara frontal de 16 MP asegura selfies impecables para tus redes sociales. Ya sea un paisaje impresionante o un retrato en primer plano, este teléfono tiene todo lo que necesitas para obtener la foto perfecta.

La batería de 4.800 mAh de este smatphone te acompaña durante todo el día, sin que tengas que preocuparte por quedarte sin energía. Y cuando necesitas una recarga rápida, la tecnología SuperVOOC de 67 W te devuelve al 100% en un abrir y cerrar de ojos.

No podemos olvidar la capacidad de almacenamiento de 256 GB, que te permite guardar todas tus fotos, vídeos y aplicaciones sin preocuparte por el espacio. Además, la compatibilidad con 5G asegura que siempre estés conectado a la máxima velocidad.

Este increíble teléfono ahora está disponible con un descuento de 140 euros. ¡No dejes pasar esta oferta y hazlo tuyo hoy mismo!