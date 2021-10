Xiaomi Mi Electric Kettle, el hervidor líder en ventas

"Perfecta! Esta kettle no sólo se ve bien sino que funciona perfecto. El envío fue rápido y ya llevo con ella cerca de una semana, la uso todos los días y estoy muy contenta. Es rápida, hace poco ruido y tiene un sonido que avisa que ha terminado."

"Lo tiene todo. Lo llevo usando para preparar mate, desde hace unos meses. Tocas el botón "boil" y lleva el agua a hervir, o tocas el botón "warm" y lo calienta a 70 grados (la temperatura que establecí a través de la app para el mate). Aparte de que funciona perfectamente, tiene un diseño "zen" y unos acabados preciosos, y realmente no tiene competencia por este precio."

"Es un magnífico hervidor, completamente recomendado. Llevo un par de semanas usándolo y estoy encantado. He tenido muchos hervidores, unos más baratos y otros muy caros, pero este es sin duda el mejor que he tenido", ha declarado un usuario muy satisfecho .

La base del Russell Hobbs Adventure es de 360° es ideal tanto para usuarios zurdos como para diestros. Posee indicador de hasta 3 tazas para que puedas hervir solo la cantidad de agua que necesitas. Además, hierve una taza de agua en tan solo 55 segundos para que puedas disfrutar de tu bebida favorita al instante.

Otra de sus cualidades es que es fácil de extraer, limpiar y volver a colocar.

En cuanto a sus valoraciones, un consumidor ha declarado que: "¡Es una maravilla! El agua sale prácticamente hirviendo y, sí, efectivamente calienta en 55 segundos (lo verifiqué)".

Aigostar Adam

Una de sus peculiaridad es que, cuando se pone en marcha, su interior se ilumina con una tira LED interna, que es una forma muy sencilla de saber siempre cuándo está encendido.

La jarra del hervidor es de cristal de borosilicato de gran resistencia, algo que aporta también una gran durabilidad. Su limpieza sencilla y cuenta con una capacidad de 1,7 libros y una potencia de 2200 Watios para hervir el agua en pocos minutos.

"Me parece el hervidor perfecto. Puedes elegir diferentes temperaturas de calentamiento, tiene apagado automático, mientras calienta se enciende una luz azul, se calienta muy rápido, hace para una taza tipo mug o para más cantidad, dispone de foto para meter infusiones, ... Es muy fácil de limpiar porque tiene una boca ancha, el mando cómodo aún con el hervidor lleno hasta el máximo. Yo no lo usaría para llevar de viaje ya que es bastante grande", ha declarado una consumidora.

Cecotec

ThermoSense, de Cecotec, calienta hasta 8 tazas de 200 ml de forma simultánea. Gracias a su capacidad de 1,7 litros será casi imposible que el consumidor se quede sin agua caliente.

Además, este hervidor presenta la doble función de mantener caliente y hervir: lleva el agua directamente a ebullición con solo pulsar un botón o la conserva caliente hasta que vayas a usarla.

Otras de sus cualidades es que posee una luz led que se enciende cuando el hervidor está en marcha y varía según la temperatura seleccionada. También posee un asa ergonómica de tacto frío para un uso más cómodo y seguro e incorpora una ventana con indicador del nivel de agua; amplia boca de llenado con tapa abatible para fácil itar el uso y la limpieza.

"Hervidor muy completo. Permite no solo hervir agua a 100 grados sino hacer rango de temperatura de 60-70-80-90 con diferencia de colores según temperaturas. Relativamente rápido y avisa de forma sonora cuando llega a la temperatura indicada. Además evita calentar si no hay agua. Es libre de Bpa y desde primer momento el agua no tiene olor o sabor raro al usarlo. El interior es de acero inoxidable, fácil de limpiar por la apertura ancha de boquilla. Por poner una pega el sistema de apertura es un poco endeble xq la pestaña es de plástico. Es una buena compra lo recomiendo".

