Prepárate para la llegada del calor con este aire acondicionado split LG: ¡ahora con descuentazo en PcComponentes!

Cuando llegan los meses más calurosos del año, no pasar calor en casa es casi inevitable. No importa si vives en un piso fresco o no, porque las temperaturas cada año son mayores y combatir el calor es una tarea complicada. Pero eso puede cambiar esta temporada, porque una fantástica manera de anticiparte a lo que está por llegar es instalar ahora un aire acondicionado split. Es la solución más completa, económica y con la que ahorrarás espacio para no pasar calor en verano.

El aire acondicionado split es aquel que se coloca fácilmente en la pared, ya sea de una zona común como el salón o de cualquier habitación. Es precisamente esa ubicación privilegiada la que permite que cualquier estancia se enfríe rápidamente y, por supuesto, podrás controlar la temperatura a tu gusto. Incluso hay muchos dispositivos de este tipo que incorporan filtros de aire para filtrar el polvo, el polen o cualquier otra partícula.

Tú también piensas que es lo que necesitas para dejar de pasar calor, ¿verdad? Pues ahora estás de suerte, porque PcComponentes quiere que actives ya el 'modo fresquito' con este aire acondicionado split LG LG12REPLACE.SET. Un modelo top ventas que ahora tiene un súper 24% de descuento por tiempo limitado. ¡Date prisa y llévatelo a un precio bajísimo!

Comprar en PcComponentes por (849) 643,74€

El aire acondicionado split LG LG12REPLACE.SET es un dispositivo de última generación y todo lo que necesitas para activar el 'modo fresquito' este verano.

Tiene un diseño clásico y elegante en color blanco que podrás colocar fácilmente en cualquier estancia de tu casa. Enfriará una habitación, aunque sea grande, en muy poco tiempo. Por supuesto, podrás regularlo a la temperatura que prefieras y también podrás utilizarlo en invierno, ya que tiene una función de aire caliente.

Uno de los aspectos que más valoran los usuarios es que este aire acondicionado split de LG mejora la eficiencia energética. Dicho de otra manera, no notarás su impacto en la factura de la luz y no tendrás que preocuparte por tenerlo casi todo el día puesto durante los días más calurosos.

Comprar en PcComponentes por (849) 643,74€

Incorpora la mejor tecnología del mercado, con unas dimensiones exteriores de 717 x 495 x 230 mm. Un imprescindible en tu hogar ¡que ahora cuesta menos de 650€ en PcComponentes! Consíguelo ya.