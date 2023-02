Escucha tu música sin limitaciones con estos auriculares inalámbricos rebajados: ¡ahora por menos de 20€!

Los auriculares inalámbricos son cada vez más frecuentes en el gimnasio, en la práctica de cualquier deporte individual o en el transporte público. Estos modelos no paran de ganarle terreno a los tradicionales auriculares con cable ¡y no es para menos! Son perfectos para las personas inconformistas, las que no renuncian a nada y quieren llevar su música favorita a cualquier lugar.

Ofrecen una completa libertad de movimientos y, además, este tipo de auriculares son mucho más duraderos porque desaparece el riesgo de que se rompa el cable. Son cómodos de utilizar, ergonómicos y se adaptan perfectamente al oido, por lo que no se caerán ni aunque realices actividades deportivas que exijan mucho movimiento. La calidad de sonido y la autonomía son prestaciones que acompañan y que hacen de estos dispositivos tu mejor aliado.

Ahora, hacerte con unos auriculares inalámbricos que destaquen por su calidad es más sencillo y asequible que nunca. El modelo Q13-W de DOBOPO arrasa en ventas en Amazon ¡y no es para menos! Ahora puede ser tuyo con un descuentazo del 67%, así que no dejes pasar la oportunidad de llevarte uno de los modelos más completos del mercado por menos de 20€.

Los auriculares inalámbricos Q13-W de DOBOPO son de color blanco, con algunos pequeños detalles en dorado. Cada uno de ellos solo pesa 3,2 gramos, por lo que son completamente ligeros y cómodos de llevar, incluso durante horas. Presentan un diseño exterior innovador y una forma semi circular que pretende adapar a la curva natural de las orejas.

Ofrecen una calidad de sonido que te sorprenderá gracias a un gran diafragma dinámico de 13 milímetros. Podrás escuchar los graves intensos y los tonos agudos de una forma mucho más nítida. Además, con una sola carga podrás disfrutar del contenido que prefieras durante ocho horas, cifra que aumenta hasta las 40 horas si los combinas con el estuche de carga.

Se emparejan fácilmente con cualquier dispositivo con conexión Bluetooth. Además, permiten seleccionar diferentes modos de sonido para adaptarse a tus necesidades e incluso a la música que estés escuchando.

Tampoco tendrás que preocuparte si los utilizas en un entorno húmedo, les salpica agua o les caen gotas de sudor. Ofrecen una resistencia de grado IP7 al agua. En definitiva, ¡son unos auriculares inalámbricos todoterreno y a un precio que no puedes dejar escapar!

