Dale color y estilo a tus manos con los esmaltes de uñas que dominan esta temporada otoño-invierno 2025
Desde colores otoñales y acabados metálicos, hasta fórmulas de larga duración, estos son los esmaltes más actuales que están en tendencia
La paleta de esmaltes para esta temporada se tiñe de tonos profundos, tierra, verde metálico y matices sofisticados. Las tendencias apuntan a colores como el burdeos oscuro, el ciruela, los verdes intensos y grises tormenta, según expertos de moda y belleza. Además, los acabados evolucionan: se llevan los esmaltes con brillo tipo vidrio, los neutros suaves y los efectos translúcidos que recuerdan a la tela chiffon.
Desde lacas de alta gama hasta opciones veganas o de larga duración, puedes encontrar pintauñas que reflejan estilo y rendimiento para quienes quieren una manicura moderna y duradera.
En esta guía seleccionamos los mejores esmaltes del momento, combinando tendencias cromáticas y fórmulas fiables.
OPI Lincoln Park After Dark
Este esmalte es toda una leyenda de OPI: un tono morado casi negro que adquiere matices berenjena según la luz, perfecto para un look sofisticado y profundo. Ha resurgido como tendencia en 2025, especialmente para otoño e invierno, y su versión “Infinite Shine” promete hasta 11 días de duración.
Características destacadas:
- Acabado cremoso intenso
- Matices morado/negro
- Fórmula de larga duración
- Cepillo Pro-Wide para aplicación precisa
- Versión gel sin lámpara necesaria
Dior Vernis
Este esmalte de gama alta de Dior refleja las paletas joya y vino que dominan la temporada. Su rica pigmentación y su acabado brillante ofrecen un lujo refinado al vestir tus uñas. Es ideal para eventos elegantes o para quienes buscan un tono sofisticado con carácter.
Características destacadas:
- Acabado brillante tipo gel
- Fórmula de alta gama
- Frasco con diseño elegante
- Buena cobertura con dos capas
Chanel Le Vernis
La icónica línea Le Vernis de Chanel ofrece un rojo profundo y refinado, alineado con las tendencias de rojos con subtonos fríos para este invierno. Su fórmula densa y cremosa asegura un acabado elegante y duradero, con un brillo impecable y una sensación de manicura de lujo.
Características destacadas:
- Rojo clásico sofisticado
- Acabado cremoso con gran brillo
- Fórmula de alta calidad
- Durabilidad razonable
- Diseño de frasco icónico
Essie Charm To Stable
Este esmalte translúcido rosa claro tipo “jelly” es ideal para quienes prefieren un acabado suave y natural. Según los expertos, los tonos neutros translúcidos están muy presentes en las tendencias de uñas para esta temporada. La fórmula de Essie ofrece una aplicación fácil y un efecto elegante sin cargar demasiado la uña.
Características destacadas:
- Tono rosa claro translúcido
- Acabado jelly/gloss natural
- Perfecto para manicuras suaves o estilo “chiffon nails”
- Aplicación sencilla con pincel estándar
- Fórmula tradicional y confiable
OPI Infinite Shine
La versión Infinite Shine de OPI combina la resistencia de un gel con la comodidad del esmalte convencional. Si buscas un esmalte duradero, con brillo y de calidad semi-profesional, esta opción es una de las más prácticas para el día a día.
Características destacadas:
- Acabado tipo gel
- Alta durabilidad sin usar lámpara UV/LED
- Brillo intenso y constante
- Retirada sencilla con quitaesmalte común
- Fórmula resistente a rayaduras
Vishine Terra Cotta Gel Polish
Este esmalte semipermanente en tono terracota responde a la tendencia de colores cálidos y tierras que están de moda. Su fórmula “soak-off” permite una manicura duradera típica de gel, ideal para quienes quieren un color otoñal pero sin cambiar constantemente. También es una opción más asequible dentro de las fórmulas gel.
Características destacadas:
- Fórmula de gel semipermanente (soak-off)
- Acabado brillante y duradero
- Aplicación con lámpara UV/LED para fijar el gel
- Buena relación calidad-precio
Los esmaltes de esta temporada reflejan una mezcla perfecta entre elegancia clásica y modernidad audaz: tonos profundos como el burdeos y el ciruela conviven con colores tierra o neutros translúcidos que aportan sofisticación sin recargar. Las tendencias cromáticas para 2025 muestran una clara preferencia por la intensidad y la calidez, según las fuentes especializadas.
Además, la innovación en las fórmulas se nota: los esmaltes de gel-like sin lámpara o los semipermanentes ofrecen una durabilidad superior sin renunciar a la comodidad de aplicación. Al elegir uno de los seis modelos recomendados, cada lector puede encontrar el equilibrio ideal entre color tendencia, durabilidad y calidad para lucir una manicura actual, con carácter y estilo.
