Decora la casa de tus sueños con los mejores diseños en productos de hogar gracias a Leroy Merlín

El Leroy Merlín presenta su campaña de descuentos bajo el lema “Vuelta al hogar”, que podrás aprovechar hasta el 29 de septiembre. Dentro de esta promoción se encuentran rebajas de hasta un 30% de descuento en productos para renovar, decorar y equipar tu casa, incluyendo muebles, cocinas, baños, suelos y elementos de decoración. Además, muchas de estas compras que puedan ser superiores a 29€ cuentan con envío gratuito.

También, en nuestra sección De Compras podrás encontrar todavía más productos para tu hogar como microondas integrables, purificadores, placas de inducción o barbacoas con los que podrás completar tu hogar totalmente a tu gusto.

Por ese mismo motivo, te mostramos una selección de productos para tu casa con descuentos de escándalo ¡Solo en Leroy Merlín!

Colchón Perfectsleep

Suavidad y adaptabilidad a un precio asequible. Este colchón con un núcleo de espuma de poliuretano de última generación de alta calidad, combinado con látex bialveolar para adaptarse perfectamente a la forma de su cuerpo y ofrecerle un confort a la vez flexible y tonificante.

Las 7 zonas de apoyo de este colchón le proporcionarán largas noches de descanso junto con un sistema Air Fresch que optimiza la circulación del aire entre sus distintas capas. Además, la espuma de este colchón te otorgará un soporte equilibrado para la columna vertebral.

Pack 2 Estanterías Metálicas

Pack de 180cm x 90cm x 40cm con 5 baldas cada una ajustables MDF Antihumedad que pueden carga 175 kg por estante y 1750 kg en total. Su montaje es sin tornillos gracias a su sistema Click & Push. Fabricadas en acero galvanizado resistente a la humedad.

Se trata de un producto versátil y polivalente, que puede usarse en vertical como estantería alta o en horizontal como banco de trabajo o estantería baja. Sus baldas se ajustan cada 5 cm para adaptarse a distintas necesidades, e incorpora vigas de refuerzo, tacos en las patas y accesorios para fijación a la pared, lo que garantiza máxima estabilidad.

Columna de baño Nerea blanco

Esta columna de baño cuenta con 4 puertas, 4 estantes interiores y 4 patas, ofreciendo un diseño funcional y elegante para cualquier baño. Sus dimensiones son 182 cm de alto, 60 cm de ancho y 35 cm de profundidad, y está fabricada en tablero de partículas melaminizado con cantos de PVC de 0,6 mm y acabado melamínico en color blanco. Los estantes son regulables en altura, soportan hasta 4 kg cada uno y se apoyan en soportes metálicos, mientras que las bisagras metálicas y las patas de aluminio anodizado con efecto brillo aseguran durabilidad y estabilidad.

El mueble incluye todos los dispositivos necesarios para fijarlo a la pared. Su peso máximo total es de 20 kg, convirtiéndolo en una opción práctica y resistente para almacenar artículos de baño de forma ordenada y accesible, combinando estilo y funcionalidad en un único mueble compacto.

Mueble de baño con lavabo New Asimétrico blanco

Un mueble de baño con lavabo asimétrico que presenta un elegante acabado en blanco brillo y está diseñado para ofrecer almacenaje práctico con 3 cajones. El pack incluye un lavabo encastrado de cerámica blanca de 18 mm de espesor y seno centrado, que combina funcionalidad y diseño moderno.

Fabricado en España, el mueble cuenta con el sello FSC, que garantiza que la madera utilizada proviene de bosques gestionados de forma sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Ofrece 3 años de garantía y sus dimensiones son 80 x 92 x 45 cm (ancho x alto x fondo), convirtiéndolo en una solución resistente y estética para cualquier baño.

Zapatero Garona

El mueble zapatero Garona está fabricado en melamina con un elegante acabado que combina marrón efecto madera de roble y blanco. Cuenta con 3 puertas abatibles y 5 estantes en la puerta derecha, ofreciendo espacio suficiente para almacenar de manera ordenada aproximadamente 24 pares de zapatos. Sus tiradores están realizados en ABS, un termoplástico de alta resistencia que garantiza durabilidad y comodidad en el uso diario.

Además, el mueble cuenta con el sello PEFC, que certifica que la madera proviene de bosques gestionados de manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Sus dimensiones son 105 x 112 x 24 cm (ancho x alto x fondo), convirtiéndolo en una solución práctica y funcional para mantener el calzado organizado sin renunciar al estilo.

Ventilador de techo con luz silencioso DC Inspire Aveiro

Cuenta con 4 palas en acabado blanco y ofrece 6 velocidades, función brisa y regulación de la intensidad de la luz, adaptándose a diferentes necesidades de confort. Su motor DC de corriente directa es más eficiente que los motores tradicionales AC, reduciendo el consumo energético hasta un 70 %, disminuyendo el ruido en un 50 % y garantizando un funcionamiento estable y silencioso.

Además, incluye función reversible invierno-verano, que permite mover el aire caliente acumulado en el techo hacia abajo para mejorar la calefacción y ahorrar energía. Es un producto reparable, con 5 años de garantía y etiqueta energética D, y sus dimensiones de 91 x 36 cm lo convierten en una opción práctica, eficiente y elegante para cualquier estancia del hogar.

Armario puerta abatible Space

Fabricado en MDF con un elegante acabado en blanco y detalles en roble, ofreciendo un diseño moderno y funcional. Cuenta con 3 puertas abatibles y 2 cajones, proporcionando amplio espacio de almacenamiento para ropa y accesorios. La tornillería necesaria para el montaje está incluida, facilitando su instalación.

Fabricado en la Unión Europea, cuenta con 3 años de garantía y sus dimensiones son 119,4 x 203 x 51,5 cm (ancho x alto x fondo), convirtiéndolo en una solución práctica y duradera para organizar cualquier habitación.

Espejo enmarcado de pared o suelo rectangular Shadi Taco

El espejo enmarcado Shadi Taco presenta un diseño rectangular con moldura de MDF, combinando funcionalidad y estilo decorativo. Puede colocarse tanto en posición horizontal como vertical, adaptándose a distintos espacios y necesidades de decoración.

Fabricado en España, sus dimensiones son 78 x 178 cm (ancho x alto), convirtiéndolo en un espejo de grandes dimensiones ideal para realzar cualquier estancia, ya sea colgado en la pared o apoyado en el suelo, aportando amplitud y elegancia al ambiente.

Mesa de escritorio Chest

Fabricada en melamina en España, con un elegante acabado en blanco, combinando funcionalidad y estilo decorativo. Dispone de 2 cajones y 1 puerta, con guías correderas y bisagras metálicas, así como tacos ABS antirrayas y quitarruidos, y topes protectores en puertas y cajones, ofreciendo un uso cómodo y silencioso.

Su diseño reversible permite colocar el mueble con el mueble lateral a la izquierda o a la derecha, adaptándose a cualquier espacio. Soporta un peso máximo de 25 kg (5 kg por cajón) y cuenta con el sello PEFC, que garantiza que la madera proviene de bosques gestionados de forma sostenible. Sus dimensiones son 138 x 74 x 60 cm (ancho x alto x fondo), convirtiéndola en una opción práctica y decorativa para habitaciones de estudio o despachos.

Sofa Cama Chaise Longue Pau

El sofá cama Chaise Longue Pau es una opción moderna y elegante para cualquier hogar, combinando diseño y funcionalidad. Cuenta con un chaise longue reversible y un arcón de almacenamiento integrado, ofreciendo comodidad adicional y un espacio práctico para guardar objetos. Con un simple movimiento, se transforma en una cama cómoda, ideal para invitados o para descansar tras un largo día.

Incorpora un sistema de arrastre que permite convertirlo en cama de manera rápida y sencilla. Fabricado con materiales de alta calidad y armazón de pino macizo, garantiza durabilidad y resistencia, a la vez que mantiene un precio accesible. Su montaje es fácil y sus dimensiones son 215 cm de ancho, 75 cm de fondo, 135 cm de fondo con chaise y 85 cm de alto, convirtiéndolo en un mueble práctico, confortable y estiloso para el salón o la habitación.

