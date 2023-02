Comer más sano ahora es posible: llévate esta freidora de aire de Ufesa por menos de 100€

Seguro que en los últimos meses has oído hablar de las freidoras de aire e incluso has visitado a alguien que tiene una. Las conocidas como air fryers se han convertido en ese pequeño electrodoméstico estrella del que todo el mundo hablar ¡y no es para menos! Aunque aparecieron en el mercado en 2010, su compra ha aumentado un 157% en el último año.

Son dispositivos que funcionan sin aceite, o con una cantidad muy pequeña, y sirven para cocinar cualquier alimento. Los más escépticos piensan que es imposible conseguir resultados que se asemejen a las freidoras tradicionales, pero nada más lejos de la realidad. El aire caliente que circula por su interior es capaz de conseguir esa textura crujiente y ese aspecto dorado tan característico de muchos alimentos.

Y, por supuesto, una de las principales ventajas es que permite reducir hasta un 85% la grasa de los alimentos. Podrás consumir tus platos favoritos, sin renunciar a su sabor y con muchas menos calorías. Y ahora tampoco perjudicarás a tu bolsillo: esta freidora de aire Ufesa AF5000 Phantom puede ser tuya con un 24% de descuento en Amazon. ¡Aprovecha la oportunidad y consigue el dispositivo de moda por menos de 100€!

Comprar en Amazon por (129,99) 98,99€

La freidora de aire Ufesa AF5000 Phantom es el dispositivo que no puede faltar en tu cocina. Uno de sus puntos fuertes es que presenta un tamaño XL y una capacidad de 5 litros. De esta manera, podrás preparar entre 3 y 6 raciones de cualquier receta, lo que es perfecto para reuniones multitudinarias.

Tampoco tendrás que estar continuamente pendiente de la air fryer, pues la aplicación móvil Ufesa Connect permite tener el control absoluto de tu elaboración. Es más, también podrás acceder a un amplio recetario para darle un toque de imaginación a tus platos.

Este modelo de Ufesa ofrece ocho programas preestablecidos para las recetas más habituales: patatas fritas, carne, pescado, pollo, hornear, pizza, verduras y gambas. Sin embargo, también puedes controlar por completo tus elaboraciones y ajustar de forma manual la temperatura —entre 80ºC y 200— y el tiempo de cocción.

Si no quieres controlar todo desde tu smartphone, también puedes hacerlo desde la pantalla táctil intuitiva que incorpora en la parte superior. Además, la freidora de aire es completamente segura y muy fácil de limpiar. ¡Ya no hay excusas para comer saludable y a un precio más bajo!

