Cocinar sano nunca había sido tan fácil: consigue esta freidora de aire con un 39% de descuento

¿Has oído hablar de la freidora de aire, pero piensas que estos dispositivos no son para ti? ¡Te equivocas! Seguro que en más de una ocasión has deseado que tus platos favoritos tuvieran muchas menos calorías para consumirlos más a menudo. O quizá has querido pasarte a una alimentación mucho más saludable, pero no tienes tiempo de preparar recetas demasiado elaboradas.

Si te identificas con alguna de estas afirmaciones, ¡tenemos algo que contarte! La freidora de aire, también conocida como freidora sin aceite o air fryer, permite cocinar una infinidad de alimentos sin utilizar aceite o simplemente una pequeña cucharada. De esta manera, se reduce el consumo de grasa entre un 80% y un 90%, así como la ingesta calórica de cada elaboración.

Además, estos dispositivos tienen una amplia capacidad para preparar varias recetas de manera simultánea y, además, hacerlo de manera rápida y sencilla. Si tú también quieres sumarte a esta tendencia que está arrasando, te presentamos la freidora de aire SatisFry de Russell Hobbs.

Está disponible en Amazon con un 39% de descuento, ¡así que ahora puede ser tuya por menos de 100€! No dejes escapar la oportunidad de comer más sano y a un precio increíble.

Comprar en Amazon por (164,99) 99,99€

La freidora de aire SatisFry de Russell Hobbs destaca por ser elegante y sofisticada, en color negro y con el asa en dorado. Además, ese aspecto exterior encaja perfectamente con las enormes prestaciones que ofrece a los consumidores. Es una air fryer XL, lo que se traduce en una capacidad de hasta 5 litros para cocinar varias raciones sin invertir demasiado tiempo en la cocina. Si la utilizas para cocinar patatas fritas, podrás preparar un plato de hasta 2,1 kilos en una sola tanda y en apenas unos minutos. Además, la mayoría de elaboraciones no necesitan ni siquiera unas gotitas de aceite.

Incorpora siete funciones pre-configuradas para elaborar patatas fritas, pescado, marisco, pollo, carne, cerdo y bizcochos. En cada una de ellas, la freidora de aire ajusta de manera automática el tiempo y la temperatura adecuada para cada elaboración.

Comprar en Amazon por (164,99) 99,99€

Si lo prefieres y quieres tener un mayor control de cada receta, también puedes cocinar con el modo manual. Podrás establer la temperatura —entre 80ºC y 200ºC—, así como el tiempo de cocinado —entre 1 y 60 minutos—. Todos los ajustes se pueden seleccionar fácilmente desde la pantalla táctil e intuitiva que incorpora en la parte superior. ¡Llévatela ahora a un precio fantástico!

*En calidad de Afiliado de Amazon, De Compras obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables.