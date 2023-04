La freidora sin aceite de Cecotec de la que todo el mundo habla ¡cuesta menos de 90 euros en Miravia!

¿En enero te marcaste el objetivo de comer mucho más sano este año y todavía no lo has cumplido? Sabemos que la primavera y el verano no son las mejores épocas para hacerlo, ya que pasar más tiempo fuera de casa implica llevar una alimentación menos equilibrada. Por eso, la freidora de aire se puede convertir en tu mejor aliada, ya que te permitirá pasar menos tiempo en la cocina sin renunciar a las recetas más sabrosas y saludables.

Además, ¡es totalmente compatible con la Operación Bikini! Estos dispositivos se han vuelto muy populares en los últimos meses, ya que permiten preparar prácticamente cualquier receta sin aceite o solo con una pequeña cucharadita.

De esta manera, se reduce entre un 80% y un 90% el consumo de grasa y la ingesta calórica de los alimentos. Son aparatos muy fáciles de utilizar, aptos para toda la familia, y la mayoría suelen tener una gran capacidad para poder preparar varias raciones de manera simultánea. Si crees que es la opción que tu alimentación necesita, ¡estás de suerte!

La freidora de aire Cecofry Full InoxBlack 5500 Pro de Cecotec es uno de los modelos punteros y ahora tiene un 40% de descuento en Miravia por tiempo limitado. ¡Aprovecha la oportunidad y llévatela por menos de 90€!

Comprar en Miravia por (149,83) 89,90€

La freidora de aire Cecofry Full InoxBlack 5500 Pro de Cecotec es elegante por fuera y potente por dentro. Presenta un diseño elegante y sofisticado de color negro que encaja perfectamente con sus avanzadas funciones. Este modelo permite cocinar sin aceite, en el caso de algunos alimentos, o con una pequeña cantidad en el caso de otros. Sea como sea, reducirás el consumo de grasa, de calorías y, por ende, disfrutarás de platos mucho más sanos.

Además, el resultado es idéntico al de una freidora tradicional: los alimentos quedan tiernos por dentro, dorados por fuera y con una textura crujiente que te encantará. Su área de cocinado de 5,5 litros es perfecta para preparar varias raciones, lo que agradecerás si esta primavera prevés organizar reuniones familiares en casa. Es más, sus 1700 vatios de potencia te permitirán cocinar de manera mucho más rápida.

Para hacerte la vida mucho más fácil, esta freidora de aire incorpora ocho modos pre-configurados que establecen de forma automática el tiempo y la temperatura necesarios para cada alimento. En cambio, también puedes utilizar la air fryer de forma manual para ajustar todos los parámetros y tener el control absoluto de la elaboración. Y por si fuera poco, esta freidora de aire de Cecotec incluye un pack de accesorios para hacer el dispositivo mucho más versátil y recetas para los días en los que necesites un extra de inspiración. ¡Consigue ahora el pequeño electrodoméstico de moda gracias a este ofertón!