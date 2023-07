Vive un verano más sano con esta freidora de aire rebajada: ¡ahora por menos de 100€!

¿Llevas desde que comenzó el año con el propósito de adoptar una alimentación más saludable y todavía no lo has conseguido? El ritmo frenético del día a día a veces nos impide dedicar tiempo a la cocina y a cuidarnos, así que terminamos apostando por comida rápida y no siempre saludable. Una manera muy fácil de comer más sano pasa por tener una freidora de aire, el dispositivo que se ha puesto tan de moda para reducir la grasa de los alimentos sin esfuerzo. Incorporan tecnología de aire caliente que permite preparar una infinidad de recetas sin aceite y, por ende, con muchas menos calorías.

La air fryer ofrece tantas posibilidades como imagines. Podrás preparar patatas fritas, carne, pescado, verduras ¡e incluso postres! Estos dispositivos proponen reinventar algunas recetas tradicionales para convertirlas en saludables. Así, podrás disfrutar de tus platos favoritos con todo el sabor, el aroma ¡y menos grasa! Un sueño, ¿verdad? Ademas, no es necesario ser ningún experto en la cocina, pues el uso de la freidora de aire es de lo más sencillo. Y para que ahorres tiempo, la mayoría de modelos incluyen varios modos pre-programados. ¡Solo necesitas darle a un botón y dejar que estos dispositivos hagan el resto!

Si buscas un modelo a la altura y que destaque por su relación calidad-precio, ¡lo tienes en Amazon! La freidora de aire Taurus Amazing AF1701D tiene un potente rendimiento y ahora puede ser tuya con un 36% de descuento. ¡Date prisa y consíguela por menos de 100€!

Comprar en Amazon por (149,90) 96,25€

La freidora de aire Taurus Amazing AF1701D presenta un diseño exterior clásico, a la par que sencillo y elegante. Es de color negra, con un asa en la zona de cocinado y una pantalla táctil en la parte superior.

Este dispositivo incorpora un sistema de aire caliente que cocina los alimentos de una manera homogénea para conseguir un resulado crujiente y uniforme. Además, es una fantástica manera de reducir el humo y los olores que se forman después de freir cualquier allimento de manera tradicional.

Otra ventaja importante esta freidora de aire es que incorpora ocho programas de cocinado para preparar pizza, pescado, pollo, patatas, repostería, marisco, bacon y carne. Este pequeño electrodoméstico ajusta automáticamente la temperatura y el tiempo de cocinado, pero también puedes hacerlo de forma completamente manual.

A sus potentes prestaciones a nivel de rendimiento se suma que esta air fryer tiene una capacidad de 5,5 litros, una potencia máxima de 1700 vatios y una pantalla digital desde la que se pueden regular todos los parámetros. ¡Consíguela ahora al mejor precio por tiempo limitado!

