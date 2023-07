Los 7 mejores videojuegos para jugar este 2023

Si no sabes a qué jugar este verano, estos videojuegos de nuevo lanzamiento serán la solución a las largas tardes de calor.

Tras 6 años esperando, la tan esperada secuela Breath of the Wild ya ha salido a la luz. Estrenado el pasado 12 de mayo, Legend of Zelda: Tears of the kingdom ya ha vendido 10 millones de unidades, siendo el juego de Nintendo más vendido en Europa durante sus primeros días.

Después de los acontecimientos de Breath of the Wild, la princesa Zelda junto a Link explorarán un templo subterráneo donde descubrirán un cadáver momificado. Tras ello, el cuerpo revivirá y alzará el castillo de Hyrule a los cielos. Link deberá encontrar a la princesa Zelda y salvar al reino de Hyrule de las garras de Ganondorf.

El juego, al igual que su predecesor, cuenta con múltiples misiones, tanto principales y secundarios, y un amplio mapa por el que podrás explorar a través de bellos paisajes y misteriosas islas. Además de elementos innovadores como la posibilidad de diseñar y construir armas y vehículos.

Disponible solamente para Nintendo Switch.

¿Aguna vez has deseado ser un alumno más de Hogwarts y vivir aventuras en primera persona? Hogwarts Legacy es tu opción debido a que se trata de un juego de rol inmersivo en un mundo abierto.

Sumérgete dentro en el Hogwarts de finales del siglo XIX y aprende a manejar diferentes habilidades y objetivos mágicos gracias a los profesores y otros estudiantes.

Personaliza tu apariencia y escoge a qué casa pertenecerás. Durante el juego, podrás acceder y mejorar habilidades y hechizos, además de realizar diferentes desafíos, como combates, misiones o exploración, con el fin de ganar puntos de experiencia para subir el nivel.

Disponible para PS5, PS4, Xbox Series X/S y PC.

Resident Evil siempre será una de las franquicias de zombies más conocidas del mundo que ha trascendido a la gran pantalla. Resident Evil 4 siempre se ha considerado una de las obras maestras más aclamadas de la saga, por ello en 2023 se lanzó su remake con el fin reavivar la nostalgia del clásico.

La trama sucede 6 años después de la catástrofe biológica de Raccon City. Lion, un superviviente que ha sido asignado como agente especial del gobierno, deberá rescatar a la hija del presidente que ha sido secuestrada. Su búsqueda le llevará a un aislado pueblo europeo donde ocurre extraños sucesos con sus habitantes.

La remake mantiene la esencia original, pero moderniza la jugabilidad, hace uso de gráficos de última generación y reescribe la historia dándole una mayor profundidad.

Disponible para PS5, PS4, Xbox Series X/S y PC.

En su momento, The Last of Us I obtuvo una gran popularidad, incluso ganador de numerosos premios. Actualmente, ha vuelto a revivir no solo mediante la serie realizada HBO protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, sino también a través de la remasterización lanzada en 2023.

La historia se desarrolla en un mundo post-apolítico lleno de caníbales y criaturas infectadas a causa de un hongo. El jugador seguirá a Joel, quien tiene la misión de escoltar a la pequeña Ellie fuera de los muros de la ciudad hasta el cuartel general de los Fireflies quienes buscan la cura para el virus.

El juego ha sido recreado para PS5, ofreciendo una fidelidad visual avanzadas. Su mécanica, a diferencia del original, aparte de ser más moderna, también ofrece gráficos mejorados, carga rápida, gatillos adaptivos y otras innovaciones.

Disponible para PS5 Y PC.

Para los fans de la saga de Star Wars, a finales de abril 2023 Electronic Arts lanzó Star Wars Jedi Survivor.

Cinco años después de los eventos de Fallen Order, el jedi Cal Kestis tendrá que emprender una lucha para superar al Imperio Galáctico y exterminar los últimos sobrevivientes restantes de la Orden 66 mientras que tendrá superar a nuevos adversarios como el misteriosos senador imperial.

A través de sus gráficos, descubrirás una inmensa galaxia llena de nuevos planetas y mundos con diferentes desafíos y enemigos únicos. Además, posee un sistema de combate cinemático con nuevas habilidades y estilos de lucha de sable láser.

Disponible para PS5, Xbox Series X/S y PC.

Si buscas un juego de terror y supervivencia en un mundo de ciencia ficción, debes jugar el remake de Dead Space

Al igual que el original, los personajes de la tripulación del USG Kellion tras comenzar una simple tarea de reparación, deberán luchar por sobrevivir mientras que descubrirán la verdad sobre los horrores que esconden la nave.

El remake, a diferencia del original, posee unos gráficos mejorados e imágenes nítidas, además de un mejor audio y jugabilidad sin olvidar la esencia y el estilo del lanzado en 2008. La historia se mantiene fiel a la original, aunque con ciertas mejoras.

Disponible para PS5, Xbox Series X/S y PC.

Si eres un amante del rol de acción y, especialmente, de los survival zombies, debes jugar a Dead Island 2. Lucha por tu supervivencia con una horda de muertos vivientes pisándote los pies.

El juego te situará en un mapa de mundo abierto inspiradeo en Los Ángeles y San Francisco conocido como HELL-A donde tendrás que sobrevivir a la horda de zombies que te intentarán devorar. Conviertete en el número uno asesinandolos.

El juego posee un sistema de combate diferente a sus predecesores, ya que se enfoca en hacer uso durante ls peleas de pistolas y armas de cuerpo a cuerpo y en el uso de difrentes tácticas.

