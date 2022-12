¡Ofertón para Navidad! Las mejores ideas en regalos con los que acertarás seguro

Llegan días cargados de magia donde los regalos serán protagonistas. Si todavía no tienes el tuyo, te mostramos 6 obsequios para las fiestas con los que acertarás seguro. Auriculares, freidoras sin aceite, smartwatchs, zapatillas, cepillos alisadores… están entre estos regalos, todos tecnológicos y de las mejores firmas del mercado. Atención, porque vienen con descuentos para que puedas pagar menos por ellos y, de paso, ahorrar.

Ya puedes acceder a estos artículos con un solo clic, en una promoción navideña que no durará siempre. No tardes porque la oferta puede agotarse en cuestión de horas. Son los regalos que quieres y que los demás no se esperan para gozar de una Navidad completa. Si quieres saber cuáles son y sus respectivos descuentos, sigue leyendo porque te damos todas sus características. ¡Haz la carta a los reyes!

Si buscas unos auriculares inalámbricos, Xiaomi tiene un modelo que te permitirá sumergirte en las mejores canciones, series y películas. Vienen con Bluetooth 5.2, conexión inalámbrica instantánea y sencilla.

Con alta calidad de sonido con controlador dinámico de 6 milímetros y modo de baja latencia para una experiencia de juego inmersiva y autonomía total de hasta 18 horas. Ahora están un 33% más baratos y por eso si su precio es de 29,99 euros, te los llevas por 19,99 euros.

Para cocinar más sano y con amplia capacidad, la freidora sin aceite Cecofry Full Inox 5500 Pro M de Cecotec es el regalo perfecto para esta Navidad. Gracias a su área de cocinado de 5,5 L podrás preparar una gran variedad de alimentos sin necesidad de cocinar por tandas, pudiendo cocinar hasta 600 gramos de una sola vez.

Aprovecha su descuento, un 20%, y paga menos por ella. Si costaba 99,90 euros, ahora la compras por 79,90 euros.

Este cepillo alisador te permite mostrar un look distinto del cabello a diario. Alisa de manera rápida todo tipo de cabello de manera fácil y ahorrando hasta un 33% del tiempo de planchado y dañándolo menos gracias a su recubrimiento cerámico.

Su precio es de 54,99 euros, y gracias al descuento del 31%, lo tienes ahora por 37,99 euros, es decir, menos de 38 euros.

Descubre las zapatillas Nike Air Max Excee, inspiradas en las Nike Air Max 90, que rinden homenaje a un clásico con un nuevo enfoque. Las líneas alargadas y las proporciones distorsionadas de la parte superior llevan el look de los 90 que se lleva ahora.

Para esta Navidad, las consigues un 40% más baratas. Si su precio es de 119,99 euros, la compras a 71,97 euros.

A la hora de escoger un smartwatch para regalar, nada mejor que obtener este más completo y que te llevas ahora por menos de 64 euros.

Es ligero, con un diseño Premium y una gran pantalla resistente a los arañazos para una mayor protección. Su precio es de 99 euros, y con el descuento del 40%, compras este reloj inteligente por 63,99 euros.

Descubre el afeitado más preciso para hombre con esta afeitadora eléctrica de gran precisión. Cuenta con 45 cuchillas autoafilables de alto rendimiento que cortan más vello por pasada y afeitan al ras con hasta 90.000 acciones de corte por minuto para conseguir un afeitado suave y sin esfuerzo.

La tienes un 33% más barata. su precio inicial es de 139,99 euros, y la compras por 93,99 euros.

