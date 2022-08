Repara tu cabello tras el verano con el tratamiento Pantene: ¡3 mascarillas al 20% de descuento!

Todos sabemos cómo queda el cabello tras el verano: tosco, seco, apagado y sin vida. Necesitamos un tratamiento reparador para ofrecer mayor belleza al pelo. Es el tratamiento Pantene, con tres mascarillas ideadas para el pelo apagado y encrespado, debido a la sal del mar y el cloro de las piscinas. Ahora tienes el pack de tres con un 20% de descuento. ¡La oferta está sólo en Amazon!

Si tu pelo está encrespado, entonces necesita una cura intensiva. Este tratamiento permite controlar el encrespamiento para que esté más liso sin necesidad de ir a un especialista. Pantene es una de las firmas más potentes en cuanto a productos para dotar al pelo de mayor volumen y resistencia. No dejes pasar la oferta que está disponible unos días.

Es una cura intensiva para controlar el encrespamiento y lucir un pelo suave y sedoso. El tratamiento alisador intensivo Reconstructor de Keratina con micro-suavizantes es una perfecta solución que, además, está testado por el Swiss Vitamin Institute. Su ventaja es que actúa mechón a mechón para suavizar el pelo. De esta manera, sella la hidratación para ayudar a prevenir el encrespamiento y deja el pelo suave como la seda.

Seguro que, tras el verano, el cabello se ha quedado más seco. No hay manera de dejarlo mejor y no quieres cortarlo. Este tratamiento reparador de Pantene engloba un total de tres mascarillas para hacer frente a la sequedad y puntas abiertas. Sabemos que el calor y la sal del mar además del cloro de la piscina no son nada favorables para nuestro cabello y lo suelen estropear.

El pelo estará bien liso, suave y con hasta 72 horas de brillo con un solo uso. Para un mayor efecto sobre el cabello, el tratamiento lleva instrucciones de uso en el tarro con el fin de que sea más fácil aplicarlo y obtener un buen resultado en nuestro cabello.

Pantene es una marca de referencia en productos para la belleza capilar. Contiene desde champús, a mascarillas pasando por tratamientos reparadores. El fin es siempre aportar vida y fuerza a todo tipo de cabellos. Ahora algunos productos de la marca están con descuento, y es el caso del tratamiento reparador, que contiene tres mascarillas a un precio de 14,99 euros, que compras ahora por 11,96 euros, gracias al descuento del 20% que hay en este momento. Algo que te permite ahorrar una pequeña cantidad para destinarlo a otras cosas.