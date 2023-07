El pantalón corto de Nike perfecto para practicar deporte ¡ahora tiene un 30% de descuento!

¿A principios de año te propusiste empezar a practicar deporte y todavía no lo has cumplido? Sabemos que dar el paso, sobre todo si no eres una persona demasiado activa, se puede hacer cuesta arriba. Sin embargo, nada es imposible. El verano es una de las mejores épocas para empezar, pues tenemos mucho más tiempo libre y además, con el buen tiempo, es posible encontrar momentos durante el día para practicar deporte en espacios exteriores. Solo necesitas tener motivación, confiar en ti mismo y tener el equipamiento adecuado: una camiseta deportiva, un pantalón corto y unas buenas zapatillas.

Eso sí, a diferencia de lo que mucha gente piensa, no cualquier prenda sirve para practicar deporte. Es importante elegir ropa deportiva que esté fabricada con materiales ligeros y transpirables. Así, estarás seco en todo momento, el sudor no se quedará frío y tampoco se pegará en exceso al cuerpo. Además, estos modelos están fabricados para ofrecer una completa libertad de movimientos y la máxima flexibilidad en cualquier circunstancia.

¿Tú también quieres combinar el estilo y la comodidad este verano para practicar deporte sin límites? El pantalón corto de hombre Nike Sportswear es uno de los modelos más populares de la marca y ahora tiene un 30% de descuento por tiempo limitado. ¡Date prisa y consíguelo por menos de 35€!

Comprar en Nike por (49,99) 34,97 euros

El pantalón corto de hombre Nike Sportswear es un modelo clásico de color negro y tiene el logotipo de la marca en blanco. Es extremadamente cómodo y, además, combina perfectamente con cualquier look deportivo.

Es un modelo masculino que está disponible desde la talla S hasta la XXL para que elijas la que mejor se ajuste a ti. Se adapta perfectamente a la cintura y tiene un dobladillo a la altura de la rodilla para ofrecer un ajuste mucho más holgado, al mismo tiempo que una mayor protección.

Este pantalón corto está fabricado con tejido French terry ligero que es extremadamente suave y cómodo. Además, tiene goma en la cintura y también se abrocha con un pequeño cordón para una mayor sujeción. Los bolsillos de los laterales son especialmente útiles para guardar cualquier objeto durante tu entrenamiento.

En definitiva, esta prenda es ideal para practicar deporte sin límites. El pantalón corto Nike está fabricado con un 80% de algodón y un 20% de poliéster, lo que lo convierte en el modelo más cómodo del mercado. ¡Llévatelo ahora con un descuentazo!