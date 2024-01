PcComponentes rebaja la plancha vertical Cecotec más versátil: ¡ahora por menos de 30€!

Entramos en un nuevo año, pero hay cosas que nunca cambian. Varios estudios recientes demuestran que hacer la colada y planchar son las tareas domésticas que más odiamos, las más tediosas y las que a veces intentamos posponer o delegar a otras personas. Si a ti también te pasa, quizá es que no has encontrado todavía un dispositivo que te permita eliminar las arrugas de tus prendas de manera eficaz y sin perder toda la tarde. La plancha vertical ha llegado para quedarse y no tenemos ninguna duda de que es uno de los aparatos más versátiles que existen.

Como su propio nombre indica, estos dispositivos permiten planchar de manera vertical y sin necesidad de utilizar una tabla. Podrás hacerlo directamente en la percha, de manera sencilla y, por supuesto, con resultados espectaculares. Las planchas verticales tienen un depósito de agua que se rellena antes de comenzar a planchar y suelen tener capacidad para una sesión completa. Incluso son alternativas súper respetuosas para los tejidos más sensibles y delicados.

¿Te animas a cambiar tus hábitos este 2024 para ahorrar tiempo, esfuerzo y dinero? Entonces, la plancha vertical Fast&Furious 4020 Force de Cecotec es todo lo que necesitas y tiene un 25% de descuento en PcComponentes. Da el paso ¡y llévatela ahora por menos de 30€! Chollazo.

Comprar en PcComponentes por (39,90) 29,92€

La plancha vertical Fast&Furious 4020 Force de Cecotec es el pequeño electrodoméstico que te permitirá planchar tus prendas con resultados increíbles, profesionales y sin esfuerzo. Tiene una potencia de 1400 vatios y emite vapor continuo a 25 g/min.

Nos encanta porque tiene dos modos de vapor continuo que permiten adaptar el funcionamiento de la plancha vertical a los diferentes tipos de tejidos. Y no solo elimina las arrugas de las prendas, también las desinfecta y te permite airearlas al llegar a casa para liberarlas de posibles bacterias.

Y como esta plancha vertical de Cecotec es un dispositivo súper versátil, también es ideal para tu sofá, cortinas, sábanas o colchón. Incorpora un panel táctil desde el que puede regular cada parámetro y se calienta en solo 30 segundos.

Otro de sus puntos a favor es que incluye un cepillo ya acoplado a la plancha para eliminar hilos, pelusas y poder cepillar las prendas. Se quedarán absolutamente perfectas ¡a un precio irresistible!