Este quitapelusas de Philips tiene más de 100.000 valoraciones y cuesta poco más de 10 euros

Llega el cambio de armario y después de llevarte semanas intentando que todo esté bien organizado y que todo lo de verano esté correctamente guardado y bien almacenado, le toca el turno a los jerséis. Es el momento de las prendas de punto y ¡sorpresa! No recordabas que tenían tantas bolitas desde el invierno pasado.

Si bien es verdad que las odiosas bolitas aparecen en todo tipo de prendas de punto y también de paño, hay tejidos que son más propensos que otros, al igual que no es lo mismo que a un abrigo de lana por el roce le salgan en determinadas zonas que a un jersey le aparezcan por todas partes. Y sí, la calidad del producto tiene mucho que ver en esto.

Si vas a comenzar con la tarea de "afeitar" tus prendas para que estén como nuevas, debes hacerlo con una quitapelusas que dañe lo menos posible el tejido y que sea rápido y eficaz. En esta búsqueda hemos encontrado uno de los quitapelusas más vendidos y es que cuenta con más de 110.000 valoraciones, y una media de 4,6 sobre 5. Además tiene un 30% de descuento.

Esta maquinilla quitapelusas eléctrica de Philips recargable, elimina bolitas, pelusas y pelotillas con rapidez y facilidad, dejando la ropa y mantas luciendo como nuevas. Tiene un cabezal de afeitado súper eficiente, con tres tamaños diferentes de orificio, que actúa en menos pasadas y elimina todos los tamaños de bolitas.

Puedes usarla en cualquier tejido: la altura regulable de la cuchilla permite que este quitapelusas no solo sea para suéteres, sino que también elimine bolitas incluso de las telas más delicadas. Es muy fácil de usar y tiene un recipiente para bolitas extraíble para un vaciado sencillo, con un cepillo de limpieza práctico para mantener las cuchillas sin pelusas.

Incluye: quitapelusas, cepillo de limpieza, protector para tejidos delicados, 2 pilas AA Philips.

Valoraciones en Amazon

"La eficacia de este quitapelusas es impresionante. Gracias a su potente motor y cuchillas de acero inoxidable, elimina de manera efectiva las pelusas, bolitas y pequeñas imperfecciones de las prendas de ropa, devolviéndoles un aspecto renovado y más agradable a la vista. Pude revitalizar fácilmente mis suéteres, jerseys y prendas de tejido delicado sin dañar la tela."

"Me ha llegado 24h, tal como me dijeron. Lo he probado enseguida, y el resultado ha sido muy satisfactorio. Dejo unas fotos donde se puede apreciar perfectamente por dónde he pasado el Quitapelusas y por dónde no. He tardado 30 minutos en hacer todo el jersey entero, pero vale la pena, ya que ahora este jersey está perfecto, y me ahorro el dinero de comprar uno nuevo. He vaciado el "almacen" de pelusa tres veces. En cuando se llena mucho baja la intensidad del corte, pero luego vuelve al 100%. LO RECOMIENDO 100%"