Amazon rebaja el radiador eléctrico que arrasa en ventas: un imprescindible para el invierno por menos de 90€

Hay muchas formas de combatir las bajas temperaturas en invierno y aunque poner la calefacción es la más habitual, no es la única. Además, es la que hará que tu factura se encarezca a final de mes. Una solución inteligente y diseñada para cubrir todas las necesidades es comprar un radiador eléctrico, un dispositivo que emite calor y que puedes llevarlo de un lado a otro de casa sin esfuerzo. Así, solo calentarás la zona que necesites y, por ende, estarás ahorrando.

¿Estás solo en casa y únicamente estás utilizando una habitación? ¿Estás comiendo o cenando en familia en el salón? Entonces, solo necesitas calentar una estancia de tu hogar y no necesitas poner la calefacción, o al menos no durante todo el día. Con un radiador eléctrico estarás siempre caliente y podrás amoldar la temperatura a las necesidades de cada momento. Además, muchos aparatos modernos tienen conexión WiFi y apps que permiten regular la temperatura sin necesidad de acercarte al radiador.

Es la opción perfecta para este invierno y ahora estás de suerte. Amazon tira el precio del radiador eléctrico silencioso de Gridinlux, el modelo más vendido, con un 35% de descuento por tiempo limitado. Llévatelo por menos de 90€ y no vuelvas a pasar frío.

Comprar en Amazon por (137,97) 89,97€

El radiador eléctrico silencioso de Gridinlux es un dispositivo de color negro y súper elegante que además de calentarte, también cumple con su función estética. Su panel de 92 centímetros de largo puede calentar en muy poco tiempo estancias de hasta 20 m² con una temperatura constante de 2000 vatios de potencia.

Este dispositivo ofrece el máximo rendimiento con el mínimo consumo. Puedes elegir entre una potencia de 1000 o 2000 vatios, porque el radiador eléctrico se encarga de la autogestión eficiente de la temperatura de tu hogar sin que eso repercuta en la factura de la luz.

Incluye también una pantalla táctil desde la que puedes regular cada parámetro. Y si te resulta más cómodo, también puedes descargarte una app en tu smartphone o controlar el radiador eléctrico con tu asistente de voz favorito. ¡Todo son ventajas!

Comprar en Amazon por (137,97) 89,97€

Por supuesto, este modelo de Gridinlux incorpora un sistema de seguridad avanzado que evita el sobrecalentamiento y que también lo hace adecuado para introducir en el baño. Es un radiador eléctrico que sí o sí tiene que estar en tu casa ¡por menos de 90€!

*En calidad de afiliado de Amazon, De Compras obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables.