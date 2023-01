La recortadora de barba de Philips más vendida en Amazon ¡ahora con un 44% de descuento!

Aunque la época de los regalos ha terminado, esto no quiere decir que no debamos de cuidarnos a nosotros mismos. Tal vez uno de los objetivos más importantes con el que debemos comenzar el nuevo año es este: el de tratarnos mejor. En ese sentido, la estética es una de las claves para vernos mejor y cada día son más los hombres que invierten en ello. Este es el caso, por ejemplo, del mantenimiento del vello facial. Son muchas las alternativas que ofrece el mercado, pero no todas ofrecen el mismo rendimiento.

La propuesta que te hacemos hoy es uno de esos productos que logran marcar la diferencia. Se trata de una de las recortadoras de barba más vendidas del mercado, la Philips OneBlade. Durante solo unos días puedes encontrarla en Amazon con una oferta del 44% de descuento. Si sigues leyendo, te explicamos todos los motivos por los que debes de llevártela a casa.

Si por algo destaca esta recortadora de barba Philips OneBlade es por su versatilidad y funcionalidades, ya que permite acoplarse a cualquier tipo de vello facial. Lo consigue gracias a la precisión de sus tres peines, diseñado para la barba corta, media y larga.

Permite perfilar hasta el mínimo detalle gracias a la cuchilla doble que ha sido diseñada para poder controlar cada pelo que cortamos y que, además, podamos realizarlo en un tiempo record. Por si fuera poco, está preparada para proteger nuestra piel, dejando un apurado menos marcado que evita cualquier tipo de daño no deseado durante el afeitado.

Si decimos que la recortadora de barba Philips OneBlade no es un equipo cualquiera, motivos no nos faltan. Uno de los aspectos que más la hacen destacar frente a la competencia es la duración de sus capacidades.

Por un lado, sus cuchillas están preparadas para rendir al máximo nivel durante cuatro meses, pudiendo ser sustituidas por otras con gran facilidad. Además, es resistente al agua, con lo que podemos utilizarla con toda la tranquilidad del mundo ya sea en la ducha o frente al espejo. También cabe destacar su batería, que permite un funcionamiento de 45 minutos.

