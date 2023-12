El robot aspirador top ventas de Cecotec es el regalo perfecto de Navidad ¡y ahora con descuentazo!

¿Has hecho ya tu lista de propósitos para 2024? Si todavía no has empezado a escribir tus deseos, este año te proponemos que pienses más en ti. Dedícale el tiempo indispensable a las tareas domésticas y prioriza los planes que te hacen sentir bien, las escapadas con amigos y familia e incluso los momentos de desconexión en el sofá.

Y no, no estamos sugiriendo que tengas la casa sucia o desordenada, sino que aproveches las ventajas que ofrece la tecnología para simplificar las tareas del hogar. El robot aspirador es uno de tus mejores aliados para dejar la casa reluciente sin esfuerzo y casi sin moverte del sofá. Si todavía tienes dudas, te diremos que este pequeño electrodoméstico lleva años arrasando en el mercado y esta Navidad también puede convertirse en uno más en tu hogar. Los robots aspiradores son dispositivos independientes que se deslizan por el suelo de tu casa para limpiar cada rincón de manera autónoma. Y en la mayoría de los casos no tienes que hacer nada, porque es el robot el que mapea la disposición de tu hogar, identifica la superficie y hasta el tipo de suciedad.

Comprar en Cecotec por (1.499) 999€

Suena bien, ¿verdad? Pues tenemos un producto que se va a convertir en imprescindible en tu carta a los Reyes: el robot aspirador y friegasuelos Conga 12090 Twice Roller Total Station de Cecotec. Es un modelo nuevo que ahora tiene una oferta de lanzamiento para que lo consigas al mejor precio. ¡Date prisa y ahorra 500 eurazos en tu compra!

El robot aspirador y friegasuelos Conga 12090 Twice Roller Total Station de Cecotec es uno de los dispositivos más potentes del mercado y con tecnología de última generación para que desaparezcan las preocupaciones sobre las tareas domésticas.

Este dispositivo incorpora navegación láser que es capaz de mapear tu hogar e incluso evitar obstáculos para una limpieza mucho más efectiva. Tiene siete modos de limpieza para adaptarse a las necesidades de cada hogar e incluso de cada superficie. Pero además de barrer también puede aspirar, fregar, pasar la mopa, autovaciarse y hasta rellenar su depósito de agua limpia.

Con el modo Infinity Wash, este robot aspirador puede fregar superficies de hasta 240 m². Y todo con una potencia de succión de 5000 Pa y una autonomía de 240 minutos, aunque el robot aspirador vuelve a la base para cargarse cuando se queda sin batería y luego retoma la limpieza desde el mismo punto.

Comprar en Cecotec por (1.499) 999€

A sus prestaciones se le suman los cepillos y accesorios que hacen de este dispositivo uno de los más potentes del mercado. Aprovecha la oferta de lanzamiento ¡y llévatelo por menos de 1.000€!