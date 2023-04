El secreto para una melena perfecta esta primavera: llévate este secador de pelo ghd con un 31% de descuento

El buen tiempo ha llegado y el verano ya está a la vuelta de la esquina. Sin embargo, ¿cuántas veces has terminado de ducharte y con el pelo mojado has salido a la calle, te has ido a dormir o simplemente has seguido haciendo tus tareas domésticas sin secarlo? Esta práctica es muy habitual, sobre todo durante los meses de calor, pero en absoluto es la mejor opción.

Los profesionales de la belleza capilar recomiendan utilizar siempre un secador de pelo para retirar la humedad, pues las fibras capilares mojadas son más susceptibles a las roturas. La clave está en utilizar siempre un modelo profesional, pues incorporan tecnología para proteger tu melena mientras la secan.

Además, retirar la humeadd del cuero cabelludo también previene la proliferación de bacterias que pueden ocasionar problemas más graves, como la caspa o la seborrea. Por eso, aunque no estés acostumbrada a hacerlo, invertir en un secador de pelo es la mejor alternativa si esta primavera quieres lucir una melena suave, sedosa, brillante y libre de encrespamiento.

Ahora te lo ponemos fácil con uno de los modelos líderes del mercado. El secador de pelo profesional ghd Helios está disponible con un 31% de descuento en Amazon por tiempo limitado. ¡No dejes escapar la oportunidad de conseguirlo con un ahorro de 60€ sobre el precio original!

El secador de pelo profesional ghd Helios es un dispositivo diseñado para satisfacer las necesidades de las melenas más exigentes. Es un modelo de peluquería y con una calidad premium, pues incorpora un motor profesional de larga duración y sin escobillas que emite un caudal de aire de 120 km/h para un secado mucho más rápido. La tecnología Aeroprecis es uno de los puntos fuertes de este secador de pelo, ya que es responsable de un uso más intuitivo y un secado preciso.

De esta manera, podrás secar tu melena a la máxima velocidad y controlando por completo cada parámetro. Otra ventaja muy importante es el rendimiento silencioso de este modelo de ghd. Además, proporciona una alineación tres veces mayor y un 30% más de brillo, lo que es perfecto para lucir la melena de tus sueños esta primavera.