¡Descuentazos a la vista en los PcDays de PcComponentes!: consigue este smartphone Samsung por menos de 300 euros

¿Tu viejo smartphone no funciona como debería, se queda pillado cuando realizas dos tareas al mismo tiempo o su batería se descarga demasiado rápido? Hay algunos indicadores que obligan a estar alerta, pues el teléfono móvil en cualquier momento puede dejar de funcionar. Antes de que eso pase, y si temes quedarte sin él durante tus vacaciones de verano, te recomendamos que comiences la búsqueda de un nuevo modelo. ¡Pero no temas! Hay tantos modelos en el mercado que encontrar el que mejor encaje contigo es una tarea muy sencilla y ya no es necesario hacer un gran desembolso económico para tener un móvil con buenas prestaciones.

El primer paso antes de comenzar la búsqueda de un smartphone es tener muy en cuenta cuáles son tus necesidades. No es lo mismo si lo vas a utilizar para trabajar y necesitar atender llamadas o realizar varias funciones al mismo tiempo que si lo tuyo son las redes sociales. En el primer caso, necesitas priorizar el procesador o el almacenamiento, mientras que en el segundo te recomendamos optar por una buena calidad de imagen y de sonido. Si viajas mucho y no quieres quedarte sin batería, es imprescindible que tu nuevo dispositivo tenga una buena autonomía y sistema de carga rápida. ¡Piensa en qué uso le vas a dar y lo demás viene solo!

El smartphone Samsung Galaxy M53 5G cumple con todas las características anteriores y ahora tiene un precio increíble en los PcDays de PcComponentes. Aprovecha su 42% de descuento y llévatelo ahora por menos de 300€. ¡Un chollo así no deberías dejarlo pasar!

Comprar en PcComponentes por (519) 299 euros

El smartphone Samsung Galaxy M53 5G tiene la carcasa trasera de color verde degradado, pero también está disponible en azul y marrón. Es un modelo que sigue la estética habitual de la marca, con una pantalla Super AMOLED+ de 6,7 pulgadas que es ideal para reproducir cualquier contenido de forma clara.

Una de las ventajas de este dispositivo es que presenta características y funciones mejoradas con respecto a los modelos anteriores. Integra un potente procesador Octa-Core MediaTek para disfrutar de cualquier contenido a una velocidad sorprendente sin renunciar al rendimiento.

Otra ventaja importante de este smartphone Samsung es su batería de 5000 mAh. Podrás llevarlo siempre contigo e incluso hacer las tareas más exigentes sin que la autonomía se vea comprometida.

Comprar en PcComponentes por (519) 299 euros

Este smartphone es perfecto para ti si tienes otros dispositivos Samsung y quieres vincularlos entre sí, si buscas una gran capacidad de almacenamiento o si buscas una fantástica resolución de imagen. ¡Consíguelo ahora en los PcDays al mejor precio!