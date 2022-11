Este soporte es el accesorio que necesitas para transportar tu patinete de forma fácil y cómoda

Un patinete eléctrico, en la actualidad, es uno de los medios de transporte más utilizados en el día a día y es uno de esos productos que te puede sacar de un apuro más de una vez. Permite cubrir rápidamente distancias cortas como de tu casa al trabajo, a la estación, etc. En definitiva, es uno de los medios más prácticos para movilizarnos por el núcleo urbano. Uno de los inconvenientes que puede llegar a tener este vehículo individual es tener que llevarlo a peso una vez que ya no lo utilizas.

Al no ser muy recomendable dejarlo en la calle, tienes que llevártelo contigo a la oficina, supermercado, etc, y no todo el mundo tiene la capacidad para aguantar ese peso. Para ponerle fin a este problema, Amazon nos ofrece este soporte vertical, compatible con la mayoría de patinetes, que transformará tu patinete en un carrito para que no tengas que ir aguantándolo.

Cómodo, fabricado con materiales de alta calidad y fácil de colocar, este accesorio se convertirá en tu gran aliado gracias a sus dos ruedas que conseguirán quitarte un gran peso de encima y poder llevar el patinete de otra manera mucho más sencilla. ¡Te contamos más!

Este gran accesorio está diseñado para facilitarle la vida a aquellos que no pueden soportar tanto peso y, gracias al soporte vertical que trae incorporado, te permitirá sostener el patinete en posición vertical. De esta manera, podrás guardarlo en espacios reducidos como pueden llegar a ser tu oficina o tu propia casa. Está diseñado con materiales de alta calidad y reforzado con fibra de vidrio para que pueda soportar todo el peso. Este material es de los más resistentes del mercado, superando al aluminio pero siendo más ligero y resistente al impacto.

Su principal característica son las ruedas de 2 pulgadas que hacen esa función de "carrito de la compra" para que puedas estar más aliviado en tu día a día. Fabricadas en Alemania, nos asegurarán una gran estabilidad gracias a la distancia que hay entre los ejes y viene con unos cojinetes sellados y cubiertas protectoras.

Este producto se fija en la parte delantera inferior de tu patinete para que puedas moverlo sin realizar ningún esfuerzo. A la hora de colocarlo, su instalación te resultará cómoda y rápida. Sólo necesitarás dos tornillos para anclarlos al patinete.

Comprar en Amazon por 29,90€.

Estas son algunas valoraciones de los usuarios de Amazon:

"Buen producto. El montaje no es complicado y cumple su función. Las ruedas al ser macizas dan estabilidad suficiente para transportarlo sin problemas. Lo recomiendo. No añade mucho peso y no molesta cuando estás montado en el patinete o para plegarlo y desplegarlo".

"Accesorio muy útil. Se ajusta perfectamente al patinete. Viene con dos almohadillas para que no arañen el mismo al instalarlo. Material plástico, pero muy resistente, no se dobla ni se mueve al soportar el peso del patín. Ruedas duras y resistentes. Permite almacenar el patinete de una forma fácil y sin ocupar espacio. Muy recomendable".

