Convierte tu casa en un estadio con el Madrid VS Barça y el TV Samsung Neo QLED 8K ¡con hasta 700€ de descuento!

Cada vez queda menos para comience a rodar el balón en una nueva edición de El Clásico de La Liga. El Real Madrid y el FC Barcelona miden sus fuerzas por primera vez en la temporada 22-23 el día 16 de octubre, con un elenco de estrellas como Modric, Pedri, Benzema o Lewandowski, en lo que promete ser una lucha apasionante. ¿Y te imaginas poder verlo en la mejor televisión del mercado? Pues ahora está al alcance de tu mano, gracias a esta interesante y divertida propuesta de Samsung, por la que te puedes llevar hasta 700€ de descuento en sus nuevos televisores Neo QLED 8K.

Es la oportunidad perfecta para hacerte con alguno de sus modelos más vendidos, entre 55 y 85 pulgadas, ya que si el VAR interviene se activará esa gran oferta. Así, sin trampa ni cartón: todos los televisores de esta gama que se compren entre el 13 y el 16 de octubre, tendrán un cashback de hasta 700€ si interviene el videoarbitraje durante los 90 minutos.

Si estabas buscando el momento para renovar tu televisión y ver el futbol como si estuvieras en la tribuna del estadio, ha llegado el momento. Disfruta de esta nueva tecnología de Samsung con amigos, familia o en tus ratos de relax y no dejes pasar esta oportunidad durante la celebración del próximo Madrid VS Barça.

Aprovecha esta promoción de Samsung

La emoción de El Clásico hasta el último segundo con el TV Neo QLED 8K de Samsung

El próximo clásico de La Liga estará lleno de emociones incluso aunque no seas de estos dos equipos. La intervención del VAR será lo que marque este descuentazo, pero donde no habrá ningún tipo de dudas será en la nueva generación de televisores de Samsung. Gracias a su resolución en 8K no habrá ninguna jugada que se nos pase por alto, gracias a una calidad de imagen como jamás has experimentado.

Esta nitidez es el fruto del arduo trabajo en el desarrollo de la tecnología Quantum Matrix Technology Pro de Samsung que logra, a través de miles de Mini LEDs, una mayor precisión y contraste de imagen, que sumado a su procesador Neural 8K nos brinda un resultado insuperables, con hasta 4000 nits de brillo.

Por tanto, estas ante una oportunidad clara para marcar un golazo en tu hogar y disfrutar al máximo de esta experiencia audiovisual. ¿Quieres que te contemos todos los detalles? Sigue leyendo para saber cómo aprovechar la oferta.

Aprovecha esta promoción de Samsung

Si se revisa una jugada, te llevas el descuento en tu TV Neo QLED 8K

Dicen los expertos que por muy desequilibrado que esté un partido, este no finaliza hasta que el árbitro pite el final. A lo largo de la historia hemos sido testigos de remontadas imposibles o goles en el último minuto. Pues algo así nos plantea Samsung con esta promoción.

Si durante la primera parte alguna jugada ha de ser revisada a través del VAR (expulsiones, penaltis, goles anulados…) te llevarás automáticamente una devolución de 350€ por la compra de tu TV Neo QLED 8K. Pero la emoción va más allá, ya que si el VAR aparece solo en la segunda mitad, esta será exactamente el doble ¡700€!.

Esta oferta solo se aplica en televisores Neo QLED 8K de Samsung de 55 a 85 pulgadas y que se hayan comprado a la marca entre el día 13 y el 16 de octubre antes de la hora del saque inicial. Si quieres conocer todos los detalles sobre sus modelos, solo tienes que hacer clic aquí y descubrir todos sus detalles.

*En calidad de Afiliado de Amazon, De Compras obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplan los requisitos aplicables.