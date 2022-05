Haz que la tarea que menos te gusta se haga amena con la plancha de vapor vertical

Por lo general, planchar no es la actividad preferida de mucha gente, aunque la mayoría de nosotros siempre acaba tres o cuatro veces por semana teniendo que colocar la plancha y la tabla para quitar alguna arruga que se haya quedado en alguna prenda ya sea por la lavadora o simplemente por que haya estado más tiempo de a cuenta en el armario o en la maleta.

Llegamos a la conclusión de que tener planchar en casa es algo imprescindible ya que salir a la calle con la ropa sin planchar además de ser incómodo no da buena imagen. Pero, ¿cómo hacer que esta tarea se vuelva más fácil y dinámica?, tenemos la solución con las planchas verticales de vapor, te encantará.

Estas planchas de vapor verticales con uso electrodomésticos de pequeño tamaño que han revolucionado por completo el mercado que han convertido una tarea aburrida en una dinámica, rápida y de lo más cómodo. La función de estas planchas es aplicar ráfagas de vapor sobre prendas arrugadas las cuales se alisarán al segundo, consiguiendo un acabado perfecto, ¿hay algo mejor?

Y hay más. Gracias a su tamaño tan reducido y cómodo de transportar podrás llevártelas a tus viajes ya que seguro que a muchos de los que estáis leyendo esto os ha pasado en alguna ocasión que llegas al destino de vuestro viaje y el vestido que ibais a usar está arrugado y no hay manera de conseguir que se alise por lo que tiene que terminar poniéndote otra cosa, ¿molesta verdad?, pues gracias a la plancha vertical de vapor de Ufesa esto ha llegado a su fin.

Esta plancha es la numero uno en el mercado en estos momento ya que los resultados son maravillosos. Consigue eliminar las arrugas al 100% proporcionando vapor constante de 25gr para quitar el pliegue y la arruga de manera fácil y rápida. Cuenta con una potencia de 1700W para cualquier tipo de telas y proporciona 2 niveles de vapor.

Otro beneficio de este vapor de alta temperatura es que no sólo plancha, sino que también desinfecta y desodoriza.

Además es fácil y cómodo de usar gracias a su cable de 2m de largo y autonomía de 20 minutos. Cuenta con un depósito de agua el cual tiene capacidad de 220ml y se puede extraer fácilmente. Puede usarse tanto vertical como horizontalmente y está listo en tan solo 25 segundos.

¿Y lo mejor? Cuenta con un auto-apagado de seguridad automático ya que se desconecta y apaga el vapor cuando el nivel de agua es demasiado bajo o no se usa durante unos minutos, algo muy ventajoso si tienes niños dando vueltas por casa no hay riesgo de que se quemen por que con las prisas te la has dejado encendida.

Incluye: