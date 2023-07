Este ventilador de escritorio top ventas en AliExpress ¡ahora cuesta menos de 12 euros!

¿Trabajas en casa o en una oficina? Sabemos que cuando el calor aprieta, algunos trabajos son más llevaderos que otros. No es lo mismo desempeñar cualquier actividad en la calle y al sol que hacerlo desde un espacio interior. Sin embargo, eso no significa que las altas temperaturas no afecten. Los trabajos de oficina suelen requerir un alto nivel de concentración, así como una mayor agilidad mental, y un ambiente demasiado cargado puede provocar el efecto contrario. Por eso, ¡el ventilador de escritorio se convertirá en tu mejor compañero de trabajo! Son exactamente iguales que los dispositivos convencionales, aunque tienen un tamaño reducido para colocarlos encima de cualquier mesa o superficie.

De esta manera, el ventilador de escritorio enfriará únicamente tu espacio de trabajo para ahorrar energía en el resto de la casa. Ofrecerá una brisa ligera, natural y constante para mejorar la circulación del aire y regular la temperatura del ambiente. Y no se trata solo de comodidad, pues está demostrado que tener un ambiente refrescante favorece la claridad mental y estimula la productividad. Ayuda a prevenir la fatiga, el cansancio y los dolores de cabeza, así podrás sentirte con energía durante toda la jornada laboral. ¡Y colocarlo en cualquier rincón es una tarea de lo más sencilla!

Si quieres que uno de estos aparatos haga tu verano algo más llevadero, ¡estás de suerte! Este ventilador de escritorio de 4 pulgadas es líder de ventas en AliExpress y ahora tiene un súper descuento del 68%. ¡Aprovecha la oferta y llévatelo por menos de 8€!

Comprar en AliExpress por (22,28) 11,58 euros

El ventilador de escritorio de 4 pulgadas es un dispositivo de pequeñas dimensiones, pero con un flujo de aire muy potente. Pesa únicamente 150 gramos y tiene las aspas de color azul oscuro, lo que le da un toque de originalidad.

Este pequeño aparato tiene una base resistente que se puede apoyar en cualquier superficie. Además, está equipado con tres velocidades y puede rotar hasta 40º para satisfacer todas las necesidades este verano. Con muy poco, crearás un ambiente completamente agradable y adaptado a tus necesidades.

Otra ventaja importante es que este ventilador de escritorio es silencioso. Puede emitir flujo de aire, incluso a máxima potencia, sin hacer nada de ruido. Esto es especialmente útil para trabajos que requieren silencio y un alto nivel de concentración, ya que te matendrá fresco sin distracciones. Además, también es ideal para los niños o adolescentes mientras estudian.

Y si en algún momento necesitas llevar el ventilador de escritorio de un lugar a otro, ¡también podrás hacerlo! Se puede conectar al ordenador o a cualquier cargador con su USB para recargar la batería en tiempo récord. ¡Disfruta ahora del verano con el dispositivo de moda!