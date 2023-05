Adelántate al verano con este favorecedor vestido rojo de Miravia ¡por menos de 25€!

La primavera y el verano son las mejores épocas del año para lucir faldas, vestidos cortos y todas esas prendas que tanto favorecen. Los colores estampados, vivos y alegres están muy de moda, pero también los tonos arriesgados que te harán lucir radiante en cualquier circunstancia. Sin embargo, si hay una prenda clásica que nunca pasa de moda y que se ha convertido en un 'must have' veraniego es el vestido rojo. Es un color que favorece a la mayoría de tonos de piel, es alegre y siempre ha estado muy relacionado con la pasión. ¡Es un look con el que acertarás seguro!

Un vestido rojo es sinónimo de elegancia y de un estilo sofisticado, aunque hay modelos que ofrecen muchas posibilidades a la hora de combinarlos. Es un color también muy versátil a la hora de elegir zapatos y accesorios. Puedes apostar por un look casual de día si combinas el vestido con unas zapatillas blancas o unas sandalias planas y un bolso veraniego. En cambio, puedes convertirlo en un vestidazo de noche con unos zapatos de tacón, un bolso más formal y un maquillaje a la altura. En definitiva, es la prenda que no puede faltar en tu armario de primavera y verano.

Si te han entrado ganas de hacerte con uno de estos modelos, ¡no busques más! Miravia ha lanzado la campaña Fashion Summer para prepararte para la llegada del verano con productos increíbles que tienen hasta un 68% de descuento. Además, también podrás conseguir un 15% de descuento extra en compras superiores a 15 euros. Aprovecha la oportunidad para hacerte con este vestido rojo, corto y ajustado de Trendyol por menos de 25€. ¡Triunfarás seguro!

Comprar en Miravia por (35,99) 22,99€

El vestido rojo, corto y ajustado de Trendyol es la opción perfecta para cualquier plan que hagas este verano. Está fabricado con un 96% de poliéster y un 4% de elastano para ajustarse a la forma del cuerpo de manera natural.

Es una prenda de ropa cómoda y ligeramente elástica, pero con un diseño fruncido muy favorecedor. Se ajusta perfectamente a la zona de la cadera y del pecho, con un brazo al descubierto y el otro ligeramente cubierto en el bíceps.

Este vestido es la muestra de que muchas veces, menos es más. Presenta un diseño sencillo y clásico que se puede combinar con una infinidad de accesorios. Además, es una prenda versátil que sirve para confeccionar un look casual y también para una ocasión más elegante.

Este vestido tiene una extensa guía de tallas para que encuentres la que mejor encaja contigo. Además, está disponible desde la 34 hasta la 42. ¡Llévatelo ahora por menos de 25€ y luce radiante esta primavera!