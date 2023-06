Nike tira el precio de sus zapatillas superventas ¡estas Air Jordan ahora por menos de 60€!

¿Quieres unas zapatillas para practicar deporte y que además combinen con cualquier look? Sabemos que el diseño y la funcionalidad son dos de las características esenciales de unos buenos tenis, pues tan importante es la comodidad como el estilo.

Por eso, a la hora de elegir el modelo adecuado es necesario prestar atención a sus características a nivel deportivo. Es importante que tengan un diseño ergonómico, que ofrezcan buena sujeción y que la tracción sea buena para facilitar los movimientos multidireccionales.

Eso sí, piensa siempre en tus necesidades deportivas y en las actividades que habitualmente practiques. Unas buenas zapatillas también deben tener un diseño que encaje contigo y tu personalidad. Además, el 'athleisure' te hará querer utilizarlas en cada uno de tus planes.

Esta reciente tendencia consiste en mezclar ropa deportiva con otras prendas más casuales para crear un outfit que no necesariamente debe utilizarse para practicar deporte. Las combinaciones son infinitas, pero las zapatillas no pueden faltar en ninguno de estos looks, pues aportan el toque de comodidad sin renunciar al estilo.

Si quieres las zapatillas perfectas para lucir este verano en todos tus planes, ¡las tenemos! Las Air Jordan 11 CMFT Low de Nike arrasan en ventas y ahora tienen un súper descuento del 54% en la página web de la marca. ¡Date prisa y llévatelas ahora por menos de 60€!

Comprar en Nike por (124,99) 56,47€

Las zapatillas Air Jordan 11 CMFT Low de Nike son un modelo de mujer que combina perfectamente los colores negro, blanco y rojo. Eso sí, está disponible también en otras dos combinaciones de colores en las que predominan los tonos blandos, verdes y azules.

Este es un modelo de perfil bajo que está diseñado para ofrecer la máxima comodidad en cada pisada. La planta del pie incluye espuma suave y almohadillas de goma en puntos clave, precisamente en los que es más importante la tracción.

El exterior de estas zapatillas está recubierto de piel muy suave y con pequeñas perforaciones que favorecen la transpirabilidad. Otra ventaja importante es la innovadora amortiguación Air de la marca para ofrecer mucha más resistencia, ligereza y comodidad. Además, la suela exterior es de goma maciza para adaptarse a cualquier terreno.

Comprar en Nike por (124,99) 56,47€

Estas originales zapatillas Nike son la opción perfecta para combinar con cualquier look, sea estrictamente deportivo o no. Se ajustan perfectamente en la parte superior del pie y además son muy fáciles tanto de poner como de quitar. ¡Date prisa y consíguelas a un precio fantástico!