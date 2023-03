Acuarela del Adriático

La ficha Adriático. Claves geopolíticas del pasado y el futuro de Europa. Robert D. Kaplan. Traducción de Isabel Murillo. RBA. 416 páginas. 25 euros

La fama del periodista, analista geopolítico, viajero y escritor Robert D. Kaplan (Nueva York, 1952) le vino por sus Fantasmas balcánicos, libro primerizo escrito en plena mocedad fervorosa, en el que preconizaba ya la sangrienta disolución de Yugoslavia y que, como ahora reconoce el propio autor, fue concebido con algo de ingenuidad e ignorancia (balcanistas como Marc Casals o Miguel Roán le reprochan sus tópicos sobre el mostrenco mal asociado a los Balcanes). Coincide su Adriático, del que aquí hablamos, con La mentalidad trágica, publicado hace sólo unos días por el mismo sello editorial.

En esta aguada cultural de Adriático confluyen el ensayo histórico, la política internacional y la literatura de viajes. Una hibridez que le hace pensar al autor, cuando se halla en la no muy estimulante Podgorica, capital de Montenegro, si no está acometiendo tal vez un libro fallido, por no saber acotar su género, con el peligro de quedar diluido en el todo y la nada. A ello se le une la soledad, a veces áspera, del que viaja largo tiempo. De Rímini a Corfú, pasando entre otros enclaves por Rávena, Venecia, Trieste, Liubliana, Rijeka, Zagreb, Split, Dubrovnik, la costa montenegrina y Tirana, el periplo de Kaplan nos descifra con brillante resultado lo que el Adriático tiene de línea bisectriz de dos culturas. De un lado el orbe latino y mayormente católico, y, de otro, el legado bizantino, ortodoxo y eslavo-oriental, más la huella islámica, aún vigente, del extinto imperio otomano.

Pese a que el Adriático ejerce de crisol, en cada lugar se nos revela la existencia de un pathos. A veces, su imposición por fuerza dará pie a violencias y genocidios regionales (el drama de los italianos de Istria, la guerra de los 90 en la ex Yugoslavia). El mar Adriático, antaño asociado al poder naval y comercial de la Serenísima, remite en las mentes ociosas a las postales vacacionales, caso de los islarios croatas. Pero Kaplan, como queda dicho, no ejerce de turista ramplón, sino que describe el paisaje aparente, horadando en la historia y, a la par, sacando a colación las claves geoestratégicas de hoy (la batalla energética, los populismos locales, las heridas balcánicas aún abiertas, la crisis de los refugiados, el influjo de Rusia y de sus mafias inversoras y cleptómanas). No es, pues, un libro fallido en absoluto.