Archipiélago en sombras

La ficha La inquietante historia del horror. Darryl Jones. Trad. Belén Urrutia. Alianza, Madrid, 2021. 176 págs. 188 €





Una de las virtudes de este ensayo, breve y sustancioso, es aquella que exigía Ortega a sus compañeros de oficio. “La claridad, advertía don José, es la cortesía del filósofo”. Quiere decirse, pues, que el profesor irlandés Darryl Jones, sobre ser hijo de un país rico en escritores de terror (sólo diremos dos: Le Fanu y Stoker), es también un escritor cortés, esto es, un ensayista claro y un divulgador ligero, cuya erudición no entorpece, sino que otorga relieve a su discurso. Desde luego, el tema del terror es tan antiguo como el hombre, y no hace falta recordar aquí la función que la mitología cumple a este respecto. Sin embargo, también se podría argüir lo contrario; esto es, que el horror, que el horror moderno y contemporáneo (Jones lo distingue del mero terror), es una fiebre adolescente cuyos primeros virtuosos, en el trecho que va del XVIII al XIX, pudieran ser Lewis, Walpole y Radcliffe.

Sea como fuere, al acercarnos a un libro así, escrito desde la ambición histórica, no podemos olvidarnos del viejo clásico lovecraftiano, El horror en la literatura, que data de los años treinta del siglo pasado (entre nosotros, y más modernamente, uno recuerda ahora mismo el Miedo y literatura de Martínez de Mingo). Sin embargo, ya el propio título nos indica los límites de tal empeño -la literatura-; y por tanto, el inmenso caudal cinematográfico, televisivo e internáutico que, desde entonces, ha recogido el fenómeno del horror/terror de un modo mayoritario. Probablemente, este sea uno de los méritos más destacados de la obra de Jones, en tanto que aborda el fenómeno del terror juvenil, y su aparente inanidad, con el rigor y la exhaustividad requeridos. Es ahí también, sin embargo, donde acaso los límites de este estudio se muestren de manera más obvia. Digamos, entonces, que la perspectiva adoptada por Jones es una perspectiva, con frecuencia, economicista. Lo cual es aplicable tanto para su análisis del vampirismo, donde se le añade lo escrito por Said en su Orientalismo, cuanto a lo referido al actual fenómeno zombi y las películas, del tipo de REC, The ring, etcétera, en las que el efecto de las últimas crisis pudiera no ser tan determinante como Jones sostiene.

Es cierto, por otro lado, que el Drácula de Stoker no se habría escrito, en los términos conocidos, sin la obra del explorador y folklorista húngaro Arminius Vambery. Esto no obsta, sin embargo, para que el orientalismo sea el epifenómeno de una necesidad más profunda, como es el miedo y la curiosidad del Otro. En el caso del último vampirismo, que Jones asocia a cierto sesgo conservador y aristocratizante, cabría recordar que en el vampiro se resumen, no sólo viejos residuos medievales, sino cierta idea de lo trascendente que se rebela y muere con el monstruo. En cuanto al fenómeno de los zombis, que Jones relaciona con el viejo esclavismo tropical y la actual pauperización de las clases medias, podríamos añadirle otra lectura: aquella que vincula al hombre contemporáneo, al hombre de la multitud de Poe, a la rebelión de las masas orteguianas, con cierta docilidad automática, rebañiega, absolutamente inopinada, que Fromm definiría por su miedo a la libertad, ampliamente ilustrado por el siglo XX. Con una novedad de suma importancia para la naturaleza misma del horror actual: el determinante influjo biológico, tecnológico, etcétera, en las amenazas contemporáneas, y cuya personificación más célebre, como recuerda Jones, acaso sea el profesor Victor Frankenstein, padre de la criatura innominada que aún hoy lleva su nombre.

Hechas estas salvedades, uno querría insistir, precisamente, en la oportunidad y la perspicacia con que Jones vincula el horror, literario y cinematográfico, a la realidad histórica que lo modula. El género apocalíptico que hoy nos aflige no puede, en ningún modo, desvincularse de la intervención humana sobre el entorno, y tampoco de los temores que dicha modificación suscita. Si a esto se añade que buena parte del horror moderno se basa en un formidable extrañamiento del mundo, hijo de la tecnificación, nos hallaremos ya en el ámbito natural del hombre contemporáneo; esto es, en aquel que Freud recoge bajo la categoría, vieja de un siglo, de lo siniestro.